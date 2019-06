Ajax zorgt voor ergernis: ‘Formeel gezien hebben ze het recht dit te doen’

Het zogenaamde herenakkoord tussen Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Vitesse en FC Utrecht gaat al vanaf komende maandag in. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de nieuwe regel, waardoor de zes clubs geen jeugdspelers meer van elkaar mogen overnemen, vanaf seizoen 2020/21 zou ingaan, maar een meerderheid van de betrokkenen stemde ervoor om de gemaakte afspraken naar voren te halen. Ajax stemde tegen en haalde onlangs nog vier talenten weg bij Feyenoord en AZ, tot ergernis van Robert Eenhoorn.

Ajax haalde onlangs Steven van der Sloot en Rico Speksnijder weg bij Feyenoord, terwijl Kian Fitz-Jim en Rio Hillen de overstap maken vanaf AZ. “Formeel gezien hebben ze het recht om dit te doen. Wat ik me alleen wel afvraag: die hele veranderagenda is ooit begonnen om de weerstand binnen de Eredivisie te verhogen. Dat was de reden te kijken naar een kleinere competitie van zestien clubs en een kampioenspoule. Met die achterliggende gedachte is ook gesproken over het beschermen van de jeugdopleidingen, zodat clubs zelf waarde op het veld creëren”, zegt Eenhoorn in gesprek met Voetbal International.

“Dat is wat anders dan optreden als een corporate instelling die alles wil overnemen en de concurrentie verzwakt. We praten nu alleen over de spelers die zijn vertrókken uit de jeugdopleiding van AZ, maar minimaal het dubbele aantal spelers is gevráágd om te gaan”, vervolgt de algemeen directeur van AZ. In eerste instantie maakte ook een nieuwe opzet van de competitie deel uit van de zogenaamde veranderagenda, waardoor besloten werd om de gemaakte afspraken vanaf seizoen 2020/21 te laten ingaan.

Omdat de clubs het niet eens werden over een nieuwe opzet van de competitie, heeft men besloten om de andere afspraken in de veranderagenda al wél direct in te laten gaan. Een meerderheid stemde voor, maar Ajax en drie andere clubs waren tegen. Daardoor treedt het zogenaamde herenakkoord, waardoor de clubs met een jeugdopleiding met het hoogste certificaat van de KNVB geen spelers meer bij elkaar mogen weghalen, al vanaf komende maandag (1 juli) in werking.