Bayern ziet alternatief voor Sané bij Barcelona

Divock Origi staat in de belangstelling van Real Betis. De Spaanse club bereidt momenteel een bod van ongeveer twaalf miljoen euro voor op de aanvaller van Liverpool. (BeIN Sports)

Manchester United mengt zich in de strijd om Rayan Cherki. Het piepjonge toptalent van Olympique Lyon, die eerder werd gelinkt aan Ajax, staat ook op de radar van Real Madrid, Juventus, Barcelona en Bayern München. (The Telegraph)