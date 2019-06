‘Onzin dat hij na Cristiano Ronaldo de bestbetaalde speler wordt’

Sky Italia pakte dinsdagavond laat uit met het nieuws dat Gianluigi Buffon voor een rentree bij Juventus staat. De 41-jarige doelman is transfervrij na een seizoen bij Paris Saint-Germain en zou nadrukkelijk in beeld zijn om in de aankomende voetbaljaargang de back-up van Wojciech Szczesny te worden. Buffons zaakwaarnemer trapt woensdag in gesprek met Sport Mediaset echter op de rem wat betreft de geruchtenstroom rondom zijn cliënt.

“Het zou mooi zijn als dit uiteindelijk tot stand kan komen. Het zou kunnen dat i Bianconeri aan hem denken voor het geval dat Mattia Perin vertrekt. Hij is 41 jaar oud, maar het ziet er nog steeds goed uit bij hem”, legt Silvano Martina uit. “Hij houdt ervan om te voetballen en hij wil er nog steeds voor zorgen dat hij er klaar voor is om zichzelf te testen.”

“Als een dergelijke kans zich voor zou doen, zou hij het zeker waarderen. Op dit moment is er geen deal, maar we zullen zien wat er gebeurt. Op dit moment is het slechts een idee en we hebben eigenlijk nooit aan deze uitkomst gedacht. Ik heb ook gehoord dat Gigi na Cristiano Ronaldo de bestbetaalde speler in de selectie zou worden, dat is onzin. Het zou mooi zijn als deze deal doorgaat, maar de buik moet eerst nog wat groeien voordat de baby geboren kan worden.”

Juventus heeft met Perin op dit moment een reservekeeper van naam, maar de sluitpost werd de afgelopen weken wel in verband gebracht met een overstap naar AS Roma. Buffon zou volgens de laatste berichten uit Italië bovendien nog een jaar op de bank kunnen zitten en zich tegelijkertijd vast voor kunnen bereiden op een nieuwe rol in het bestuur van Juventus of in de staf van trainer Maurizio Sarri.