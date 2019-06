Maduro: ‘Nu het helemaal rond is kan ik hem eindelijk echt helpen’

Valencia maakte dinsdagavond de komst van Jasper Cillessen wereldkundig. Na Faas Wilkes, Johnny Rep, Patrick Kluivert en Hedwiges Maduro wordt de sluitpost de vijfde Nederlander in de hoofdmacht van los Che. Maduro, tussen 2008 en 2012 actief in het Mestalla, had de afgelopen tijd met Cillessen contact over Valencia, zo geeft de oud-international te kennen in gesprek met Voetbal International.

“Ik wist dat het eraan zat te komen, dus we hebben wel even contact gehad, ja. Over hoe de club is en wat hij er zou kunnen verwachten. Nu het helemaal rond is kan ik hem eindelijk echt helpen, door hem met wat mensen in Valencia in contact te brengen. Het scheelt natuurlijk al flink dat hij zelf al de Spaanse taal spreekt”, vertelt Maduro. Valencia eindigde afgelopen seizoen als vierde in LaLiga, waardoor de nieuwe werkgever van Cillessen zich kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions League.

Maduro benadrukt dat de club, die afgelopen seizoen tevens de Copa del Rey won ten koste van Barcelona, weer omhoog kijkt. Volgens de voormalig verdediger annex middenvelder past de Spaanse competitie goed bij Cillessen. "Qua stijl kun je de Spaanse competitie goed vergelijken met Nederland: er wordt verzorgd, opbouwend voetbal gespeeld. Alleen het tempo ligt wat hoger in Spanje. Jasper kent de Ajax-filosofie en de Barcelona-filosofie, dat maakt het wat eenvoudiger om te wennen aan Valencia.”

“Engeland is bijvoorbeeld echt anders. Daar moet je veel meer hoge ballen kunnen vangen als keeper. Dat heeft David de Gea bijvoorbeeld ondervonden, dat je daar vaak moet kunnen boksen in het zestienmetergebied. Dat moet je dan wel liggen”, aldus Maduro. Hij begrijpt dat Cillessen besloten heeft om naar Valencia te verkassen. “Om zelf te groeien en je te ontwikkelen, moet je soms ook een stap durven te zetten. Dat kan hij nu mooi bij Valencia doen. Dat is goed voor hem, goed voor Valencia en goed voor Oranje.”