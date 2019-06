AZ laat voormalig jeugdinternational op huurbasis met optie tot koop gaan

Mees Hoedemakers speelt komend seizoen op huurbasis voor SC Cambuur, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige middenvelder wordt tijdelijk overgenomen van AZ, waar hij de voorbije twee jaar een vaste waarde was in het beloftenteam. Beide partijen hebben een optie tot koop in de huurovereenkomst opgenomen.

“Mees past goed in de speelwijze die wij voor ogen hebben. Hij is sterk aan de bal, neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft een gedegen opleiding gehad”, laat Foeke Booy, technisch manager in Leeuwarden, weten op de website van Cambuur. Hoedemakers staat woensdagmiddag al op het trainingsveld bij zijn nieuwe club, die afgelopen seizoen als tiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie.

Na Mitchel Paulissen, Calvin Mac-Intosch, Kellian van der Kaap, Daniel Bouman en Jamie Jacobs is Hoedemakers de zesde zomerse aanwinst van Cambuur, dat tevens afscheid neemt van dertien spelers. Hoedemakers, die Oranje Onder-15, Onder-16, Onder-17, Onder-18 en Onder-19 vertegenwoordigde, speelde in de afgelopen twee seizoenen namens Jong AZ 57 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Het jeugdproduct van de Alkmaarders kwam tot één optreden in de hoofdmacht, in mei 2018 tegen PEC Zwolle (6-0 zege).

