La Gazzetta dello Sport: Fiorentina neemt gok van vijftig tot zestig miljoen

Juventus heeft bovengemiddelde belangstelling voor Federico Chiesa, maar lijkt even geduld te moeten opbrengen. Fiorentina werd afgelopen maand overgenomen door de Amerikaanse miljardair Rocco Commisso en hij is geenszins van plan om de sterspeler te laten vertrekken. Volgens La Gazzetta dello Sport is door het vorige bestuur beloofd dat Chiesa deze zomer een stap hogerop mag maken.

De ambitieuze nieuwe eigenaar van Fiorentina houdt in zijn eerste maand gesprekken met alle werknemers van de club, maar heeft nog geen onderhoud gehad met Chiesa. De 21-jarige vleugelaanvaller werd vorige week met Italië uitgeschakeld op het EK Onder-21 en is daarna meteen op vakantie gegaan, mede omdat zijn besluit al vaststaat. Chiesa wil komende zomer graag de overstap naar een topclub maken en Juventus staat klaar om hem over te nemen van Fiorentina. Dat Maurizio Sarri volgend seizoen de leiding heeft in Turijn, heeft de aanvaller alleen maar zekerder gemaakt van zijn keuze.

Sarri heeft eerder al twee keer geprobeerd om Chiesa binnen te halen, bij Napoli en Chelsea. Bij Juventus ligt er voor de dertienvoudig Italiaans international een vijfjarig contract klaar, met een jaarsalaris van vijf miljoen euro. La Vecchia Signora is bereid om een bedrag tussen de vijftig en zestig miljoen over te maken naar Florence, terwijl ook linksback Leonardo Spinazzola, met een waarde van vijftien miljoen, in de deal betrokken wordt. De houding van Fiorentina lijkt nu echter roet in het eten te gooien.

Het nieuwe bewind kan nergens zwart op wit vinden dat Chiesa beloofd is dat hij deze zomer mag vertrekken. Het is aannemelijk dat het oude bestuur hem een mondelinge toezegging heeft gedaan, maar de nieuwe eigenaar is niet van plan dit over te nemen. Fiorentina wil Chiesa momenteel behouden en een salarisverhoging bieden, al lijkt dat weinig zin te hebben gezien het aanbod van Juventus. Er blijven volgende roze sportkrant twee opties over: meewerken aan de wens van Chiesa of hem aan zijn tot 2022 lopende contract houden.

Het is een dure gok van Fiorentina, zeker als men besluit om hem tot het einde van zijn contract te behouden. Zoals het er nu naar uitziet, zal Chiesa zich in juli bij la Viola melden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Juventus is bereid tot halverwege augustus te wachten op een verandering van de houding van Fiorentina. De nieuwe eigenaar heeft de nodige ambities en wil de club naar een hoger plan brengen. Om die reden hoopt de nummer zestien van het afgelopen Serie A-seizoen zijn sterspeler te behouden.