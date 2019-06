‘Jaap Stam hoopte dat ik nog een jaar zou blijven, maar ik wilde eerlijk zijn’

Tonny Vilhena maakte begin deze maand nog deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor het eindtoernooi van de Nations League en de middenvelder ging daarna kort op vakantie. Inmiddels heeft Oranje-international zich in Oostenrijk gemeld voor het trainingskamp van zijn nieuwe werkgever FK Krasnodar, dat hem onlangs weghaalde bij jeugdliefde Feyenoord.

“Ik ben fit, heb na de Nations League met Oranje maar kort vakantie gehad”, vertelt Vilhena, die dinsdagavond een vijfjarig contract bij zijn nieuwe werkgever tekende en woensdagochtend meteen al op het trainingsveld stond, in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De conditie is er dus nog gewoon. Ze houden hier van hard trainen vertelde Younes Namli (voormalig speler van PEC Zwolle, red.) al. Maar dat vind ik alleen maar fijn.”

Voor de buitenwacht is de overstap van Vilhena wellicht een opvallende, daar hij in het verleden ook in verband werd gebracht met bijvoorbeeld Eintracht Frankfurt. De middenvelder geeft echter aan niet over een nacht ijs te zijn gegaan: “We hebben er thuis goed over nagedacht. Ik ben pas 24 jaar, maar na bijna 8 jaar in het eerste elftal van Feyenoord werd het allemaal iets te veel van hetzelfde. De nieuwe trainer Jaap Stam vertelde mij dat hij hoopte dat ik nog één seizoen wilde blijven. Ik heb hem gezegd dat ik eerlijk wilde zijn. Het was tijd voor een nieuwe club.”

Bij Krasnodar komt hij met Namli al een speler met een Eredivisie-verleden tegen en de Russen zijn ook nadrukkelijk in de markt voor AZ-aanvaller Oussama Idrissi. Het doel van de club is uiteindelijk om een gooi te doen naar de Russische landstitel en ook op Europees gebied een rol van betekenis te spelen: “Het verhaal is gewoon goed. Er zullen vast mensen zijn die het een vreemde stap vinden. Maar ik ken de plannen van de club. En ik ken de plannen die de club met mij heeft. Er gaat iets moois groeien en ik wil daar deel van uitmaken”, sluit Vilhena af.