Wie is Krépin Diatta? Het dure alternatief van Steven Bergwijn bij Ajax

Steven Bergwijn staat bovenaan het wensenlijstje van directeur spelerszaken Marc Overmars bij Ajax. De aanvaller van PSV is echter een dure optie en het is maar de vraag of de Oranje-international haalbaar is, aangezien de Eindhovenaren hem liever niet aan de concurrent uit Amsterdam verkopen. Volgens De Telegraaf is Krépin Diatta het alternatief. Maar wie is Diatta? We stellen de Senegalese buitenspeler van Club Brugge aan jullie voor.

Ajax versterkte zich deze week met Quincy Promes, die voor maximaal 17,2 miljoen euro wordt overgenomen van Sevilla. Volgens De Telegraaf wil Overmars doorpakken en meldt hij zich nog deze week bij PSV voor Bergwijn. Toen de interesse van Ajax in de Oranje-international op gang kwam, was PSV-trainer Mark van Bommel er als de kippen bij om te melden dat het ondenkbaar is dat Bergwijn verkocht zou worden aan Ajax. Inmiddels is de wind gedraaid, zo bleek uit de woorden van de PSV-trainer bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Als Ajax het juiste bedrag op tafel legt, mag Bergwijn gerust naar de regerend landskampioen, zo klonk het. Dat juiste bedrag kan wel eens hoog uitvallen.

Aan geld geen gebrek bij Ajax, maar het is maar net de vraag wat Overmars voor Bergwijn over heeft en tot welk bedrag hij wil gaan in de onderhandelingen met de concurrent. De Telegraaf schreef vorige maand nog dat PSV een soortgelijk bedrag wil toucheren als de transfer van Memphis Depay naar Manchester United opleverde in 2015: 34 miljoen euro. Bergwijn zou daarmee in één klap de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Ajax zijn. Met een transfersom van maximaal 20,5 miljoen euro is dat momenteel Daley Blind. Met de verkoop van Frenkie de Jong aan Barcelona (maximaal 86 miljoen euro) en het aanstaande vertrek van Matthijs de Ligt, plus de enorme inkomsten vanuit de Champions League én de mogelijke opbrengsten als bijvoorbeeld spelers als Hakim Ziyech en David Neres worden verkocht, wordt de bankrekening van Ajax aangevuld tot ongekende hoogte.

Volgens het Eindhovens Dagblad is het een ‘publiek geheim’ dat de 21-jarige aanvaller open staat voor een vertrek naar Ajax. Overmars heeft zich nog niet gemeld bij PSV, maar het regionale dagblad schrijft dat dat niet lang meer zal duren. Waar een transfer van Bergwijn naar Ajax anderhalve maand geleden nog ondenkbaar was, lijkt een gevoelige overstap nu tot de mogelijkheden te behoren. PSV kan het geld goed gebruiken, zeker nu Hirving Lozano nog altijd niet verkocht is en de Portugese Bruma onderweg is naar Eindhoven. Hij wordt voor miljoenen overgenomen van RB Leipzig. Mocht PSV toch niet zwichten voor de Amsterdamse miljoenen, dan zal Overmars doorschakelen en zich melden bij Club Brugge voor Diatta.

‘Mbappé’ verovert Noorse harten: ‘Van mijn ma moet ik naar de top’

Eind 2017 kwam Krépin Diatta al aan bod in onze Talentscout. Lees artikel

De spits, die ook als aanvallende middenvelder en op de flanken uit de voeten kan, verscheen al op jonge leeftijd op de radar van Manchester United en werd in de winter van 2018 door Club Brugge voor twee miljoen euro overgenomen van het Noorse Sarpsborg 08. Op zestienjarige leeftijd was het toenmalige talent van de Oslo Football Academy Dakar al eens op proef geweest bij Molde FK, maar hij maakte niet genoeg indruk om een contract af te dwingen. Bij Sarspsborg 08 maakte Diatta wél indruk. Sportief directeur Thomas Berntsen had in januari 2018 genoeg gezien en was blij dat hij hem een maand later, toen de aanvaller op 25 februari achttien jaar werd, een contract kon aanbieden tot medio 2020. “Twee dagen nadat hij zijn contract tekende, reisde hij af voor de Afrika Cup met Senegal Onder-20. Als hij dat toernooi eerder had gespeeld, was hij aan onze neus voorbij gegaan. Er zijn veel goede spelers uit Senegal, zo'n jongen komt iedere vijf of zes jaar voorbij”, zei Berntsen destijds.

Diatta maakte indruk met Senegal Onder-20 en bereikte de finale van de Afrika Cup, die verloren werd van Zambia. Bij Sarpsborg ontwikkelde hij zich sterk en leerde hij de Engelse taal. Het duurde niet lang voordat grote clubs uit het buitenland op de tribune zaten. “Er waren hier drie grote clubs en dat is normaal, omdat Diatta het grootste talent uit de competitie is. De clubs die hem nu in de gaten houden, zijn clubs met een grote portemonnee. Hij zal veel geld kosten, zonder enkele twijfel. We zitten in een goede positie en hij zal alleen maar beter en beter worden, zolang hij niet geblesseerd raakt”, aldus Berntsen. Er was geen woord gelogen aan zijn uitspraken, want clubs als Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Olympique Marseille zaten achter hem aan. De keuze viel uiteindelijk op Club Brugge, dat in januari 2018 een transfersom van twee miljoen euro voor hem neertelde en geen spijt zal hebben gehad van die uitgave.

De waarde van Diatta is het afgelopen seizoen omhoog geschoten. Door een polsbreuk en spierblessure kwam hij het afgelopen seizoen minder in actie dan gewenst, met slechtst wee doelpunten en vijf assists als gevolg voor het team van de vertrokken trainer Ivan Leko. Desondanks heeft hij een uitstekende indruk achtergelaten in de Belgische competitie. Toen Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld geblesseerd raakte, wist Diatta zich steeds beter te manifesteren in de hoofdmacht. Club Brugge staat er dan ook niet om te springen om hem te verkopen. Volgens Belgische media wil de topclub hem graag langer aan boord houden en zou zelfs een bod van vijftien miljoen euro niet voldoende zijn om hem los te weken. Naar verluidt moet hij ongeveer twintig miljoen euro opleveren. Met een doorlopend contract tot medio 2022 heeft Club Brugge een uitstekende onderhandelingspositie. Ajax is overigens niet de enige club met interesse, want onlangs werd Diatta ook in verband gebracht met Galatasaray en Paris Saint-Germain.

Diatta is een speler van onbesproken gedrag, maar kleurt heel af en toe buiten de lijntjes. In de uitwedstrijd tegen RSC Anderlecht in maart werd hij door het thuispubliek uitgefloten en haalde hij zijn gram door een assist te leveren op de 2-2. Hij daagde de fans van Anderlecht vervolgens uit door de goal te vieren met twee handen achter zijn oren. "Dat ik vierde met mijn beide handen achter mijn oren? Logisch, toch?", zei Diatta met een lach tegen Het Laatste Nieuws. "Bij elke bal die ik raakte, riepen of gooiden ze dingen naar me. Dit was de eerste keer dat ik het zo nadrukkelijk meemaakte. Vandaar mijn gebaar. Ik wilde het publiek na die goal nóg eens horen." Buiten het veld probeert Diatta zich in te zetten voor de minderbedeelden. Aan het begin van dit jaar reisde hij in de winterstop af naar zijn geboorteland. Daar bezocht hij volgens Xibaaru Ziguinchor en overhandigde hij het lokale ziekenhuis een cheque ten behoeve van sanitaire voorzieningen.

What a way to score your first goal for your country. See how Krépin Diatta does it for his first international goal Senegal 2-0 Tanzania 75 mins#AFCON2019 #SENTAN pic.twitter.com/dfgIIuqios — #AFCON2019 (@ourAfricanFooty) 23 juni 2019

Momenteel is Diatta met de nationale ploeg van Senegal actief op de Afrika Cup. Ook daar heeft hij zich al positief laten gelden. In de openingswedstrijd tegen Tanzania (2-0) wist hij in zijn tweede interland zelfs te scoren. Oud-voetballer Kees Kwakman zag Diatta in actie en raakte onder de indruk. “Hij speelde als meest aanvallende middenvelder aan de rechterkant, maar dat kwam ook doordat Sadio Mané niet speelde. Bij Brugge speelt hij aan de linkerkant, hij is rechtsbenig. Hij gaat ook best vaak buitenom met zijn acties en kan het ook redelijk met links”, aldus de analist bij FOX Sports. “Hij heeft Groeneveld eruit gespeeld. Hij was geblesseerd, maar die is er niet meer ingekomen voor hem. Hij is snel, twintig jaar en doet het goed bij Brugge. Hij heeft pas twee goals gemaakt, dus daar moet hij nog een beetje aan werken.”

Diatta werd tegen Tanzania uitgeroepen tot Man of the Match en was daar uiteraard blij mee. “Maar het belangrijkste is dat we drie punten hebben gepakt. Ik ben hier blij mee, maar het gaat om het teambelang. De volgende wedstrijd zal het iemand anders zijn die het verschil kan maken. Vandaag was ik het, morgen is het weer een andere speler”, zei Diatta na afloop. Ploeggenoot Kalidou Koulibaly was na afloop lovend over het Ajax-doelwit. “Hij is een speler met een mooie toekomst voor zich. Hij is een speler die goed luistert en altijd driehonderd procent geeft. Maar Senegal is meer dan alleen talent, het is een hecht collectief”, aldus de verdediger van Napoli, wiens woorden kracht bij werden gezet door bondscoach Aliou Cissé. “Iedereen kent de kwaliteiten van Krépin. Maar het resultaat van vandaag is te danken aan de manier waarop alle spelers zich in dienst hebben gesteld voor het elftal. Dat maakt het team sterker.”