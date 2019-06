Huntelaar is in zijn nopjes en ziet pluspunt: ‘Hij heeft het laten zien’

Klaas-Jan Huntelaar is blij dat Quincy Promes zich heeft aangesloten bij Ajax. De 27-jarige aanvaller verlaat Sevilla en heeft voor vijf jaar getekend in de Johan Cruijff ArenA. Huntelaar kent Promes goed vanwege hun gezamenlijke tijd bij het Nederlands elftal en stelt dat de aankoop van Ajax over een goede mentaliteit beschikt.

“Het is een leuke jongen en een goede speler, dus hij is een goede versterking voor ons. Ik denk dat hij op meerdere posities kan spelen. Hij heeft een goede dribbel, heeft overzicht, kan kansen creëren en kansen maken. Ik denk dat hij gewoon een goede speler is voor ons”, zegt de veteraan in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Promes was zes jaar actief in de jeugdopleiding van Ajax, maar moest op een gegeven moment vertrekken. Naar eigen zeggen was de aanvaller 'een beetje onhandelbaar' geworden. "Hij heeft laten zien dat hij mentale weerbaarheid heeft", reageert Huntelaar op het feit dat Promes de academie had verlaten en nu weer terugkeert.

"Uiteindelijk is hij toch doorgekomen en heeft hij zichzelf laten zien. Dat is al een pluspunt. Nu gaat hij het de komende tijd ook laten zien", aldus Huntelaar. Promes liet al weten blij te zijn met de terugkeer. "Ik ben weggegaan als een jongen, ik kom terug als een man. Het voelt een beetje alsof ik thuiskom. Ik voel me heel goed, een heel apart gevoel."