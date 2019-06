‘Ajax staat versteld: Racing Genk verhoogt Amsterdams bod met 400 procent’

Ajax dreigt naast Ianis Hagi te grijpen. Volgens het Roemeense Telekom Sport maakt Racing Genk serieus werk van de komst van het talent van Viitorul Constanta. Men stelt dat Genk liefst tien miljoen euro wil neertellen voor Hagi, die daarmee de duurste speler aller tijden zou worden uit de Roemeense competitie. Zelf ziet de zoon van voetballegende Gheorghe Hagi een transfer naar Genk ook wel zitten, zo klinkt het.

Bij de vermeende transfersom van tien miljoen euro vallen eerdergenoemde bedragen in het niet. Zo meldde Gazeta Sporturilor dat FCSB een bedrag van 3,75 miljoen euro wilde betalen, terwijl Ajax een bod zou hebben uitgebracht van 2 miljoen euro. Vader Gheorghe liep al vooruit op een transfer naar Amsterdam, door te stellen dat het voor hem 'heel bijzonder' is om zijn zoon bij Ajax te zullen zien spelen. Momenteel heeft Genk echter de beste papieren.

De kampioen van België is tijdens het EK Onder-21 overtuigd geraakt van Hagi en wil de Roemeens jeugdinternational een jaarsalaris van een miljoen euro bieden. Bovendien zou de club bereid zijn om een clausule op te nemen in het contract van Hagi, waarin een minimumaantal wedstrijden wordt opgenomen waarin de jongeling sowieso zou spelen. Het is een overeenkomst die zelden voorkomt in de voetballerij, maar wel een waar Hagi al langere tijd op zint.

De twintigjarige jeugdexponent van Viitorul Constanta, die ook met Standard Luik, Anderlecht, Galatasaray, Valencia en Sevilla in verband wordt gebracht, kan Nicolae Stanciu opvolgen als duurste speler ooit uit de Roemeense competitie. In 2016 verkaste de aanvallende middenvelder voor 9,8 miljoen euro van Steaua Boekarest naar Anderlecht.