Ten Hag: 'Wanneer krijgt zo'n jongen rust? Het is crazy, idioterie'

Erik ten Hag baalt van de alsmaar voller wordende voetbalkalender. Omdat de Afrika Cup, de Copa América en het EK Onder-21 allemaal in volle gang zijn, én er direct na het reguliere seizoen nog interlands werden gespeeld, heeft de trainer van Ajax bij de start van de voorbereiding niet de beschikking over al zijn spelers. Ten Hag wil juist met al zijn spelers toeleven naar de voorrondes van de Champions League.

Internationals Daley Blind, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Dusan Tadic, Kasper Dolberg en Lasse Schöne sluiten op 8 juli aan bij de spelersgroep. Wanneer de deelnemers aan de Afrika Cup, Copa América en het EK Onder-21 zich melden, is nog niet bekend. Het gaat om Nicolás Tagliafico, David Neres, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana en Rasmus Kristensen. In gesprek met Voetbal International noemt Ten Hag de kalender 'idioterie'.

De oefenmeester weet dat er volgend jaar opnieuw een Copa América gespeeld wordt in de zomer. "De consequentie is dat iemand zoals Nicolás Tagliafico drie zomers op rij doorvoetbalt, het WK van vorig jaar meegerekend. Waar houdt dat dan op? Wanneer krijgt zo'n jongen rust?", vraagt Ten Hag zich openlijk af. "Het is crazy, die kalender. Volgens mij was het Juventus dat tegen ons zei dat er voor Ajax op deze manier geen beleid te maken is. Ze hebben gelijk. Idioterie."

Ajax trainde zaterdag voor het eerst en vertrok maandag naar De Lutte. Daar verblijven de spelers tot en met zaterdag. Dinsdag werd de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met 2-11 gewonnen van Quick'20; zaterdag wacht een treffen met Aalborg. Op zaterdag 13 juli reist Ajax naar Oostenrijk voor een trainingskamp in Bramberg. Op 6 of 7 augustus wacht de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League.