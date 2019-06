‘Ajax bereid meer dan tien miljoen te bieden voor alternatief Steven Bergwijn’

Ajax wil Steven Bergwijn graag inlijven, maar het is mogelijk dat PSV niet gaat meewerken aan een transfer van de aanvaller naar Amsterdam. Krépin Diatta van Club Brugge geldt bij Ajax als alternatief voor Bergwijn. Volgens Het Laatste Nieuws is Ajax bereid om meer dan tien miljoen euro op tafel te leggen voor de vleugelspits.

Diverse media hebben al melding gemaakt van het scenario dat Ajax zich zeer binnenkort meldt bij PSV inzake Bergwijn. De aanvaller zelf zou volgens onder meer het Eindhovens Dagblad openstaan voor een transfer naar zijn oude club. Mocht de Oranje-international toch niet naar de Johan Cruijff ArenA komen, dan gaat Ajax zich mogelijk melden bij Club Brugge voor Diatta.

De Belgische club houdt al rekening met een uitgaande transfer van Diatta en richt de pijlen nu op Amadou Sagna, aldus Het Nieuwsblad. De buitenspeler van Cayor Foot schitterde onlangs op het WK Onder-20 namens Senegal. Kees Kwakman zag Ajax-doelwit Diatta namens Senegal in actie komen tegen Tanzania (2-0) op de Afrika Cup en is te spreken over de aanvaller.

“Hij speelde als meest aanvallende middenvelder aan de rechterkant, maar dat kwam ook doordat Sadio Mané niet speelde”, aldus Kwakman bij FOX Sports over de twintigjarige Diatta. “Bij Brugge speelt hij aan de linkerkant, hij is rechtsbenig. Hij gaat ook best vaak buitenom met zijn acties en kan het ook redelijk met links.”

Diatta, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij Club Brugge, kwam tot op heden in anderhalf jaar tijd tot 36 duels voor de Belgen, met 2 goals en 5 assists tot gevolg. “Hij heeft Groeneveld eruit gespeeld. Hij was geblesseerd, maar die is er niet meer ingekomen voor hem. Hij is snel, twintig jaar en doet het goed bij Brugge. Hij heeft pas twee goals gemaakt, dus daar moet hij nog een beetje aan werken.”