‘Zowel PSV als Feyenoord gaat ervan uit over hem te kunnen beschikken’

Het is afwachten waar Steven Berghuis volgend seizoen speelt. Voetbal International meldt woensdag dat zowel PSV als Feyenoord ervan uitgaat komend seizoen te kunnen beschikken over de 27-jarige aanvaller, die in Eindhoven mogelijk de vervanger wordt van Hirving Lozano of Steven Bergwijn. 'De vraag is welke club een beter verhaal te vertellen had', zo schrijft het weekblad.

Berghuis liet eind vorig seizoen weten te azen op een nieuwe uitdaging. De buitenspeler, die nog twee jaar vastligt in De Kuip, heeft al gesproken met PSV over een eventuele transfer naar het Philips Stadion. Volgens Voetbal International betrof het 'een goed onderhoud'. Berghuis moet bij PSV de opvolger worden van Lozano of Bergwijn.

Beide buitenspelers worden hevig gelinkt aan een vertrek bij PSV, dat afhankelijk is van de uitgaande transfers van het tweetal. De club is namelijk niet in staat om 'even een paar miljoen voor te schieten'. Feyenoord verlangt 'de hoofdprijs', naar verluidt circa twintig miljoen euro. Jaap Stam, die overkwam van PEC Zwolle, hoopt dat Feyenoord Berghuis zal behouden.

"Aardige gozer, goeie speler. Lijkt me duidelijk dat ik hem er graag bij heb. En wij bij Feyenoord moeten gewoon zorgen dat Berghuis blijft", aldus de trainer van de Rotterdammers. Berghuis kwam medio 2017 definitief over van Watford, waar de buitenspeler geen zicht op speelminuten had. De aanvaller kwam tot op heden tot 120 duels voor Feyenoord, met 44 goals en 37 assists als resultaat.