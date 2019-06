Ruzie Trump en Rapinoe escaleert: ‘Ik ga niet naar het f*cking Witte Huis’

Met twee doelpunten was Megan Rapinoe maandag van grote waarde voor het vrouwenteam van de Verenigde Staten in de achtste finale van het WK tegen Spanje (1-2 zege). De buitenspeler wordt echter niet door iedereen als heldin onthaald, vanwege haar protest tijdens het volkslied van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump vindt het protest niet gepast.

Rapinoe weigert tijdens het volkslied mee te zingen en haar hand op haar hart te rusten. In het verleden koos ze er meermaals voor om te knielen uit solidariteit met American Football-speler Colin Kaepernick, die zich verzet tegen buitensporig politiegeweld in de VS. Tijdens het WK blijft ze wel staan, maar participeert Rapinoe verder niet. "Nee, ik vind het niet gepast", reageert Trump, die zich via Twitter al jarenlang fel uitspreekt tegen demonstrerende sporters, in gesprek met The Hill.

Rapinoe, mede-aanvoerder van de VS, lijkt geen interesse te hebben in een verzoening. Eight by Eight publiceerde dinsdagavond een korte teaser van een interview met de speelster, waarin ze lacht om de suggestie dat ze met de selectie naar het Witte Huis zal gaan als het WK wordt gewonnen. Het is een traditie in de VS dat winnende teams van grote sporttoernooien worden ontvangen in de ambtswoning van de president, maar Rapinoe verwacht geen uitnodiging. "Psssh. Ik ga niet naar het f*cking Witte Huis. Nee, ik ga niet naar het Witte Huis. Ik denk niet dat we uitgenodigd zullen worden."

NBA-kampioen Golden State Warriors liet vorig jaar verstek gaan, terwijl Superbowl-winnaar Philadelphia Eagles eveneens niet naar het Witte Huis kwam na controverse over het protesteren tijdens het volkslied. Trump heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Rapinoe over een bezoek aan het Witte Huis. Wel zegt hij tegenover The Hill dat hij graag naar het vrouwenvoetbal kijkt en dat de speelsters 'heel getalenteerd' zijn. Toch zegt hij te snappen dat vrouwen minder betaald worden dan mannen in de voetballerij; Rapinoe riep in mei op tot actie van de FIFA om de salariëring gelijk te trekken.

"Ik denk dat het te maken heeft met economische aspecten", aldus Trump. "Het gaat erom wie meer kijkers trekt. Zo wordt het geld verdiend. Ik weet dat grote sterren als Cristiano Ronaldo heel veel verdienen, maar ze trekken ook honderdduizenden kijkers. Maar ik heb er geen positie over ingenomen." De VS staan vrijdag in de kwartfinale van het WK tegenover gastland Frankrijk. De regerend wereldkampioen zou in een eventuele finale kunnen uitkomen tegen Oranje.