FC Utrecht kan pas bij miljoenenverkoop Kerk zakendoen met Ajax

FC Utrecht heeft nog altijd belangstelling voor aanvaller Václav Cerny van Ajax, zo verzekert De Telegraaf woensdagochtend. Volgens de krant wil de winnaar van de play-offs van het afgelopen seizoen graag zakendoen met Ajax, maar is dat pas mogelijk als Gyrano Kerk voor een 'miljoenenbedrag' wordt verkocht. Anders is de komst van Cerny onhaalbaar, zo klinkt het.

Vorige maand schreef het Algemeen Dagblad al dat beide clubs in onderhandeling zijn over een transfersom, maar sindsdien bleef het stil. Cerny onderscheidde zich dinsdag in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen, door een hattrick te maken tegen Quick'20 (2-11). Hij heeft echter geen sterk seizoen achter de rug. De 21-jarige Tsjech was vanwege een zware knieblessure een jaar uit de roulatie en moest na zijn terugkeer genoegen nemen met speelminuten in het belofentelftal van Ajax.

Cerny mocht afgelopen seizoen alleen opdraven bij Ajax 1 in drie bekerduels; verder moest hij het doen met wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Gezien de komst van Quincy Promes en de interesse van Ajax in Steven Bergwijn lijkt de buitenspeler ook na de zomer niet op veel kansen te hoeven rekenen bij Ajax. Cerny heeft een contract tot de zomer van 2020 bij Ajax. Een verhuurperiode zou voor Ajax daarom alleen interessant kunnen zijn als zijn contract wordt verlengd.