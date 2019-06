Curaçao schrijft geschiedenis dankzij wonderschone goal van RKC-back

Curaçao heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de knock-outfase van de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini hield woensdagnacht een punt over aan het duel met groepshoofd Jamaica, dankzij een fraai doelpunt van RKC Waalwijk-verdediger Juriën Gaari in de derde minuut van de blessuretijd. Het was voldoende om samen met Jamaica door te stoten, omdat concurrent El Salvador verloor van Honduras (4-0).

Na de verrassende overwinning op Honduras (0-1) wist Curaçao dat het bij een overwinning op Jamaica sowieso zou doorstoten. Met spelers als Eloy Room, Cuco Martina, Darryl Lachman, Elson Hooi, Leandro Bacuna, Jafar Arias en Jarchinio Antonia had de eilandstaat het echter moeilijk tegen Jamaica. In het Banc of California Stadium in Los Angeles werd de score na een klein kwartier geopend door Shamar Nicholson: de Jamaicaanse aanvaller kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied voor de voeten en volleerde raak via een ploeggenoot.

In de tweede helft bleef de 1-0 stand lang staan en begon het er slecht uit te zien voor Curaçao. Een nederlaag zou sowieso einde verhaal betekenen, maar diep in de blessuretijd belandde een kiezelhard schot van Gaari vanaf ruim twintig meter in de bovenhoek. De Jamaicaanse doelman Andre Blake stond als aan de grond genageld. Curaçao had zodoende nog uitzicht op de volgende ronde. Het was wel afhankelijk van El Salvador, dat om 04.30 uur aantrad tegen Honduras en met 4-0 verloor door vier treffers na rust.

Op basis van het doelsaldo eindigt Curaçao als tweede en treft het de winnaar van Groep D: de Verenigde Staten of Panama. Die twee landen hebben allebei zes punten en nemen het woensdagnacht tegen elkaar op. Het is voor het eerst sinds de introductie van de groepsfase in 1985 dat Curaçao de eerste ronde overleeft. Het land behaalde de hoogste eindklassering in 1963 en 1969, met een derde plek.