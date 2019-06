Van de Beek op voorpagina Marca: Ajacied alternatief voor Pogba

Donny van de Beek schittert woensdag op de voorpagina van Marca. De grootste sportkrant van Spanje meldt dinsdagavond dat de 22-jarige middenvelder van Ajax namelijk hoog op het verlanglijstje van Real Madrid staat. De Koninklijke zien in Van de Beek naar verluidt het perfecte alternatief voor Paul Pogba.

Van de Beek is volgens Marca precies het type speler waar Real Madrid-trainer Zinedine Zidane naar op zoek is. De middenvelder maakte het afgelopen seizoen indruk in de Champions League, met name met zijn bewegelijkheid en scorend vermogen. Ook de fysieke gesteldheid van Van de Beek spreekt aan in Madrid: de Ajacied speelde de afgelopen voetbaljaargang in alle competities 57 wedstrijden en was maar zelden geblesseerd.

Toch blijft de komst van Pogba voorlopig de hoogste prioriteit hebben voor Real Madrid. De Franse middenvelder kondigde onlangs aan Manchester United deze zomer te willen verlaten, maar vooralsnog is het onzeker of hij financieel haalbaar is voor Real Madrid. Manchester United verlangt naar verluidt ongeveer 160 miljoen euro voor de diensten van Pogba en Real Madrid veronderstelt dat Van de Beek voor een zachtere prijs in te lijven is.

Real Madrid zou Van de Beek op ongeveer zestig miljoen euro taxeren. De international van het Nederlands elftal heeft nog een contract tot de zomer van 2022, waardoor Ajax de hoofdprijs kan vragen voor zijn middenvelder. Voor Christian Eriksen is er volgens Marca geen plek bij Real Madrid: Zidane ziet het niet zitten in de Deense spelmaker van Tottenham Hotspur.