Bekritiseerde Martens eiste penalty op: ‘Ik voelde me goed en wilde nemen’

De Oranje Leeuwinnen konden hun geluk niet op na afloop van de gewonnen achtste finale tegen Japan (2-1). De Nederlandse vrouwen hadden het lastig tegen de Aziaten, maar sleepten in de slotfase een overwinning uit het vuur via een penalty van Lieke Martens. De aanvaller stond eigenlijk niet bovenaan het lijstje, maar eiste de strafschop op.

"Ik voelde mij goed en wilde hem nemen", verklaart de buitenspeler van Barcelona voor de camera's van de NOS. "Van Sherida (Spitse, red) mocht ik hem nemen. Ik liep naar haar toe en vroeg: ’Mag ik hem nemen?' En dat mocht. Dat is dan wel even spannend, ja.” Martens kreeg de voorbije dagen kritiek op haar spel op het WK voor vrouwen.

"Ik weet dat ik twee mindere wedstijden heb gespeeld", erkent de 26-jarige vleugelspits. "Dat hoort erbij, dat is voetbal. En soms moet je een beetje geluk hebben, zoals wij vandaag. Nu opladen en herstellen richting Italië. Dat wordt ook niet makkelijk.” Bondscoach Sarina Wiegman zag dat haar ploeg het moeilijk had in de tweede helft.

"We zijn heel blij dat we Japan hebben verslagen. Zij zijn misschien wel de best voetballende ploeg van dit WK. We zijn door het oog van de naald gekropen", weet de trainster. "Maar als zij die 2-1 niet maken, want ze hebben dotten van kansen gehad, weet je, wij krijgen altijd wel een kans."

Wiegman bleef vertrouwen houden in haar elftal. "Ik geloof er dan ook altijd in. Natuurlijk, wij hadden het zwaar, heel zwaar. Dat terwijl we juist in de eerste helft misschien wel onze beste helft hebben gespeeld die ik mij kan heugen. In de tweede helft had Japan daar een antwoord op. We kregen er dan ook geen druk meer op."