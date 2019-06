Ghana geeft met tien man voorsprong uit handen tegen laagvlieger

Ghana is de Afrika Cup van start gegaan met een tegenvallend resultaat. De ploeg van bondscoach Kwesi Appiah kwam tegen laagvlieger Benin niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Dat was vooral te wijten aan een domme rode kaart van John Boye, al vroeg in de tweede helft. Ghana had met ex-Vitessenaar Christian Atsu en voormalig FC Twente- en NAC Breda-aanvaller Thomas Agyepong twee ex-Eredivisie-spelers in de basis.

Al in de tweede minuut pakte Benin brutaal de leiding. Mickael Pote werd diepgestuurd, kapte een tegenstander uit en rondde feilloos af. Lang kon Benin niet genieten van de voorsprong, want André Ayew maakte zeven minuten later gelijk. De spits van Swansea City omspeelde zijn tegenstander en schoot de bal hard in de rechterhoek.

Lang was er vervolgens weinig te beleven in het Ismailia Stadium in Egypte, totdat Jordan Ayew in kansrijke positie werd bereikt. De broer van ploeggenoot André schoot de bal koelbloedig in de kruising en bezorgde Ghana daarmee de 2-1 ruststand. Al vroeg in de tweede helft moesten de Ghanezen verder met tien man, nadat John Boye vanwege tijdrekken met zijn tweede gele kaart werd weggestuurd.

Ghana slaagde er met een man minder niet in de voorsprong vast te houden. Het was opnieuw Pote die scoorde, ditmaal door een voorzet van de zijkant binnen te tikken. Benin ging daarna op zoek naar zijn eerste overwinning in de historie van de Afrika Cup, vooral via hoge voorzetten. Steve Mounie was dichtbij de winnende treffer, maar zag zijn kopbal net naast gaan.