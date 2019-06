Gianluigi Buffon (41) staat voor spectaculaire terugkeer

Gianluigi Buffon staat voor een rentree bij Juventus, zo meldt transferspecialist Gianluca Di Marzio dinsdagavond laat. De 41-jarige doelman zal komend seizoen transfervrij terugkeren bij de club die hij in het verleden zeventien seizoenen diende. Buffon is transfervrij na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain.

Buffon is naar verluidt in verregaande onderhandeling met Juventus. De Italiaanse routinier zou bereid zijn om als tweede doelman aan de slag te gaan bij la Vecchia Signora, achter eerste keus Wojciech Szczesny. Mattia Perin gaat Juventus (tijdelijk) verlaten, daar de Italiaans jeugdinternational weinig zicht op speeltijd heeft.

Buffon diende Juventus eerder al tussen 2001 en 2018. Hij speelde in die periode liefst 656 officiële wedstrijden voor de Italiaanse topclub, voordat hij transfervrij naar PSG vertrok. Voor de Franse club kwam het afgelopen seizoen in alle competities 25 keer in actie. Buffon kon zijn dienstverband bij PSG naar verluidt verlengen, maar koos voor een transfervrij vertrek.

Hij werd de afgelopen weken in verband gebracht met tal van clubs. Onder meer Parma, Brescia, Atalanta, FC Porto en Leeds United zouden wel heil hebben gezien in de komst van Buffon, maar die lijkt er nu dus voor te kiezen om terug te keren op het oude nest.