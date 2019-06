Pamela Anderson zet ontrouwe Adil Rami te kakken; PSV-speler gaat trouwen

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

We beginnen met de relatiebreuk tussen Olympique Marseille-verdediger Adil Rami en actrice Pamela Anderson. Laatstgenoemde klapte deze week flink uit de school over Rami, die sinds 2017 een relatie onderhield met de bijna twintig jaar oudere Anderson, maar kennelijk niet altijd even trouw is gewest. “Het is pijnlijk om te accepteren, maar de voorbije twee jaar van mijn leven zijn een grote leugen geweest. Ik geloofde dat we echt verliefd waren, maar de voorbije dagen heb ik geschokt moeten vaststellen dat hij een dubbelleven leidt. Hij maakte grapjes over andere voetballers die vriendinnen hadden in appartementen in de buurt van het huis waar ze met hun vrouw wonen. Hij noemde die mannen ‘monsters’, maar wat hij deed is erger. Hij loog tegen iedereen. Hoe is het mogelijk om de harten en gedachten van twee vrouwen op dergelijke manier te controleren? En ik ben er zeker van dat er nog anderen waren. Hij is een monster. Hoe kan het toch dat ik zoveel mensen heb kunnen helpen (via de National Domestic Violence Hotline, red), maar niet wijs genoeg was om mezelf te helpen?”, schreef Anderson dinsdag op haar Instagram.





Beter nieuws voor Jorrit Hendrix: de middenvelder van PSV gaat trouwen. Hij liet deze week via Instagram weten dat zijn huwelijksaanzoek is gehonoreerd door vriendin Jolisa Janssen.





Kees Vos heeft in Nederland niet de reputatie van bijvoorbeeld Mino Raiola of Rob Jansen, maar mag toch beschouwd worden als een van de succesvolste zaakwaarnemers van ons land. Vos vertegenwoordigt de belangen van onder meer Robin van Persie, Stefan de Vrij en Thomas Vermaelen en trouwde recentelijk op Ibiza met zijn partner Martine Marico. Van Persie, De Vrij en Vermaelen waren allen aanwezig op de trouwerij van de belangenbehartiger.





Er wordt deze zomer sowieso volop getrouwd in de voetballerij. Zo was een groot deel van de selectie van Borussia Dortmund maandag aanwezig op de bruiloft van Manuel Akanji.





Nog even terug naar de trouwerij van Kees Vos, waar dus ook De Vrij aanwezig was. De verdediger van het Nederlands elftal feestte rondom de bruiloft van Vos in de bekende beachclub Ushuaïa, waar David Guetta een optreden verzorgde. Na afloop volgde een ontmoeting tussen De Vrij en de bekende Franse disjockey, al is onduidelijk of laatstgenoemde daar ook van op de hoogte was.





Kevin Strootman en Tim Krul hadden ook het geluk om op de foto te gaan met Guetta.





Lionel Messi vierde deze week zijn 32ste verjaardag. Dat deed de superster van Barcelona in Brazilië, waar hij momenteel met Argentinië deelneemt aan de Copa América.





We eindigen met Tonny Vilhena. De middenvelder gaat komend seizoen in Rusland voor FK Krasnodar spelen. Vilhena begint uitgerust aan zijn nieuwe avontuur, nadat hij zijn zomerstop doorbracht op Curaçao.