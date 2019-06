‘Galáctico’ wordt hoofdpijndossier in Madrid: ‘Deze oorlog wint hij niet’

Met Eden Hazard presenteerde Real Madrid onlangs zijn eerste nieuwe galáctico in zes jaar tijd. De van Chelsea overgenomen Belg is met zijn transfersom van ruim 100 miljoen euro, een bedrag dat volgens berichten uit Engeland door middel van bonussen zelfs kan oplopen tot 168 miljoen, bovendien de duurste aankoop van de Koninklijke aller tijden. Zijn voorganger Gareth Bale vormt tegelijkertijd een steeds groter wordend hoofdpijndossier voor de Spaanse grootmacht, die er voorlopig nog niet in is geslaagd om de Welshman te slijten.

Door Robin Bruggeman

Bale was met een transfersom van 101 miljoen euro in 2013 de laatste echte galáctico voor de komst van Hazard. De van Tottenham Hotspur aangetrokken aanvaller werd met hooggespannen verwachtingen ontvangen in de Spaanse hoofdstad, maar slaagde er in zijn zes jaar in het Santiago Bernabéu nooit echt in om het publiek voor zich te winnen. De aanvaller was met belangrijke doelpunten in de Champions League-finales tegen Atlético Madrid, die uiteindelijk tot La Decima leidde, en Liverpool op sportief gebied wel van grote waarde. Aanhoudend blessureleed en zijn teruggetrokken levensstijl naast het veld leidden er echter ook toe dat de socios zich maar moeilijk kunnen identificeren met de in Cardiff geboren aanvaller, die bij tegenslagen al snel wordt aangewezen als kop van jut.

De successen van Real in de afgelopen jaren maskeerden op dat gebied veel, maar in het dramatisch verlopen afgelopen seizoen bereikte de onvrede zijn kookpunt. Nadat Cristiano Ronaldo afgelopen zomer naar Juventus vertrok werd naar Bale gekeken als een van de spelers die de kar moest gaan trekken voor het elftal van toen nog Julen Lopetegui. De 77-voudig international van Wales beleefde echter het slechtste seizoen uit zijn loopbaan en kon niet voorkomen dat de Champions League-houder in de achtste finales al door Ajax uit het miljardenbal werd gekegeld. Met verder de uitschakeling in de halve finales van de Copa del Rey door Barcelona en een derde plek in LaLiga op een straatlengte achterstand van de kampioen uit Catalonië werd het een seizoen om snel te vergeten. Bale werd al snel het symbool van een uiterst teleurstellend jaar.

Bale maakte ruim een jaar geleden nog een legendarisch doelpunt in de Champions League-finale tegen Liverpool.

De aanvaller werd door de kritische achterban van Real een aantal keer op een fluitconcert getrakteerd en was ook in de Spaanse pers vaak onderwerp van gesprek. Zo zou Bale, die de afgelopen jaren kampte met onder meer enkel-, kuit-, knie- en spierproblemen, ‘liever op de golfbaan staan dan aan zijn herstel te werken’ en wordt het hem zwaar aangerekend dat hij na zes jaar tijd de Spaanse taal nog altijd niet machtig zou zijn. In hoeverre dit klopt is overigens nog maar de vraag, daar ploeggenoot Álvaro Odriozola een paar maanden geleden bij La Galerna liet optekenen dat dit niet het geval is: “Hij spreekt perfect Spaans, maar is te verlegen om het te gebruiken. Dat vind ik niet zo raar. Ik spreek met hem zowel Spaans als Engels, zonder onderscheid te maken. Hij zet zich maximaal in en ik merk dat hij warme gevoelens koestert voor de club”, vertelde de verdediger in maart.

Terugkeer van Zidane

Ook op trainersgebied zat het Bale in het afgelopen seizoen niet mee. De aanvaller was naar verluidt een van de weinige spelers van Real die blij was met het vertrek van Zinédine Zidane, de trainer die hem in de voorgaande jaren op belangrijke momenten regelmatig op de bank posteerde. Lopetegui hield het echter slechts een paar maanden vol en ook opvolger Santiago Solari kreeg niet veel langer de tijd van voorzitter Florentino Pérez. Zidane nam daarna weer stevig de touwtjes in handen en dat deed het perspectief voor Bale geen goed. De aanvaller maakte in de laatste maanden van het seizoen nog maar zelden de negentig minuten vol en ontbrak in de twee voorlaatste competitiewedstrijden tegen Villarreal en Real Sociedad zelfs in de selectie. In de met 0-2 verloren seizoensafsluiter tegen Real Betis werd hij door Zidane wel weer bij de groep gehaald, maar bleef hij, in wat toen algemeen werd beschouwd als zijn afscheidsduel, negentig minuten op de bank.

Hoe Real Madrid zich de duurste transferwindow ooit kan veroorloven

Lees artikel

De Franse oefenmeester heeft Bale volgens berichten in de Spaanse media vervolgens na afloop van het seizoen duidelijk gemaakt dat hij niet meer in de plannen voor in het nieuwe jaar voorkomt. Real heeft met het aantrekken van Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy en Rodrygo al een flinke impuls aan de selectie gegeven en wordt ook nog in verband gebracht met de komst van spelers als Christian Eriksen en Paul Pogba. Daartegenover staat een geplande uittocht van om en nabij de vijftien spelers en de aanvaller is een van de voetballers die de benodigde miljoenen binnen moet brengen om verdere transferplannen mogelijk te maken. Het dossier Bale zorgt echter voor de nodige kopzorgen op de burelen van zijn club en een oplossing lijkt binnen afzienbare tijd niet in zicht. Real ging er naar verluidt vanuit dat een van de Premier League-grootmachten wel bereid zou zijn om een groot deel van de honderd miljoen die zes jaar geleden voor Bale werd betaald op tafel te leggen om hem deze zomer terug te halen naar Engeland, maar lijkt van een koude kermis thuis te komen.

Bale onderhoudt naar verluidt een moeizame relatie met trainer Zidane.

Weinig belangstelling

Tottenham Hotspur werd even als gegadigde genoemd, maar Manchester United leek lange tijd de meest waarschijnlijke nieuwe bestemming te worden. The Red Devils ondernamen in het verleden al verschillende pogingen om Bale los te weken in Spanje en staan deze zomer eveneens voor een flinke renovatie van de selectie. Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn club volgens berichten uit Engeland echter laten weten liever versterkingen op andere posities te willen verwelkomen en de Noor waakt er bovendien voor om fouten uit het verleden niet te herhalen. United haalde enkele jaren geleden grote namen als Radamel Falcao en Ángel Di María zonder veel succes naar Old Trafford en Solskjaer heeft met grootverdiener Alexis Sánchez al een soortgelijk probleemgeval als Bale in zijn selectie.

De namen van clubs als Internazionale, Bayern München en Paris Saint-Germain, waar hij als wisselgeld gebruikt zou kunnen worden in een deal voor Neymar, passeerden in de afgelopen maanden eveneens de revue, maar tot concrete aanbiedingen heeft dit ogenschijnlijk niet geleid. Daar komt nog bij dat Bale zelf niet staat te springen om een vertrek. De Welshman heeft zijn club volgens AS laten weten het liefst te willen blijven, omdat zijn familie helemaal gesetteld is in Madrid. Hij is met een jaarsalaris van zeventien miljoen euro bovendien moeilijk te slijten: Bale tekende in 2016 nog een nieuw, tot 2022 doorlopend megacontract en ziet het uitzitten van die verbintenis naar verluidt ook als een serieuze optie. “Ik heb nog drie jaar te gaan. Als ze willen dat ik vertrek, moeten ze me die zeventien miljoen euro per seizoen betalen. Gebeurt dit niet, dan blijf ik! En als ik moet golfen, dan zal ik golfen”, zou hij zijn ploeggenoten volgens Radioestadio hebben toegebeten na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Betis.

Een terugkeer naar de Premier League, waar hij eerder furore maakte bij Tottenham Hotspur, leek lang de meest voor de hand liggende optie.

‘Hij moet daar weg’

Real zou er uit wanhoop inmiddels zelfs over nadenken om Bale op huurbasis te laten vertrekken. Als extra prikkel is de Koninklijke naar verluidt zelfs bereid om een deel van zijn salaris door te betalen, zodat er in ieder geval een groot bedrag uit het loonhuis voor volgend seizoen geschrapt kan worden. Of dit ertoe zal leiden dat er wel een serieuze gegadigde komt voor Bale, of dat hij zich gewoon in Madrid voor gaat bereiden op het nieuwe seizoen, zal in de komende weken blijken. De mogelijkheid dat Bale de komende drie jaar op de tribune zijn contract uitzit tegen zijn megasalaris lijkt voor Real, de supporters en voetballiefhebbers wereldwijd in ieder geval de minst aantrekkelijke optie

“Gareth Bale zal, met een sigaar in zijn mond in een hoekje van de kleedkamer, zeggen wat veel spelers bij Manchester United deze zomer ook zullen zeggen: ‘Geef me mijn geld maar en dan ga ik, anders ga ik nergens heen omdat ik een langlopend contract heb ondertekend’”, vertelde voormalig Manchester United-aanvaller Teddy Sheringham onlangs bij Betstars. “Ik denk niet dat dit een oorlog is die Bale gaat winnen. Als ik hem te spreken zou krijgen en hem van advies moet voorzien, zou ik zeggen: ‘Zorg dat je daar wegkomt, maak je geen zorgen over die 34 miljoen euro die je de komende twee seizoenen gaat verdienen. Je gaat veel meer genieten van het leven als je weggaat bij Real Madrid en gaat voetballen bij een club waar je echt gaat spelen en waar je geliefd zal zijn.’ Ik denk dat hij voor alle Engelse topclubs een goede aanwinst zal zijn en ik denk dat ze ook allemaal achter hem aanzitten, omdat hij een game-changer is.”