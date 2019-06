Update: Brighton presenteert een van de duurste aankopen in clubgeschiedenis

Brighton & Hove Albion is dicht bij de komst van Leandro Trossard. De Premier League-club heeft een akkoord bereikt met Racing Genk over de transfer van de buitenspeler, zo melden Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws. Volgens de laatstgenoemde krant bedraagt het prijskaartje van Trossard twintig miljoen euro, waarmee hij een van de duurste aankopen ooit zou worden van Brighton.

Dat de 24-jarige aanvaller onhoudbaar was voor Genk, was al langere tijd duidelijk. Afgelopen seizoen was Trossard goed voor 22 doelpunten en 11 assists in 47 officiële wedstrijden, waarmee hij een groot aandeel had in het veroveren van de landstitel en het overleven van de groepsfase in de Europa League. Het leidde tot vermeende belangstelling van VfL Wolfsburg en Arsenal, maar uiteindelijk lijkt Brighton aan het langste eind te trekken.

De nummer zeventien van het afgelopen Premier League-seizoen heeft nog geen persoonlijk akkoord bereikt met Trossard. Belgische media houden er desondanks rekening mee dat witte rook niet lang meer op zich zal laten wachten. Bij Brighton zou hij samenspelen met doelman Mathew Ryan, die Trossard nog kent van hun gezamenlijke periode bij Genk, terwijl ook Anthony Knockaert en José Izquierdo een verleden hebben in de Pro League.

Als de transfersom inderdaad twintig miljoen euro bedraagt, wordt Trossard de op een na duurste aankoop ooit van Brighton. In 2017 telde men een bedrag van minstens zeventien miljoen euro neer om Jürgen Locadia los te weken bij PSV. Een jaar later werd dat record overtroffen door de komst van Alireza Jahanbakhsh, voor wie naar verluidt 25 miljoen euro werd betaald aan AZ. Trossard heeft een contract tot medio 2021 bij Genk. Hoewel hij al mocht ruiken aan het nationale elftal, wacht hij nog altijd op zijn debuut voor België.

Leandro Trossard speelt vanaf komend seizoen voor Brighton & Hove Albion, zo communiceert de Engelse club via de officiële kanalen. Trossard zet aan de Engelse zuidkust zijn handtekening onder een vierjarig contract en is na Matt Clarke de tweede zomerse aanwinst van de Premier League-club.