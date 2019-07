Update: ‘Ajax-doelwit’ Carlos Cuesta vervolgt loopbaan in België

Carlos Cuesta werd in de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar het lijkt erop dat het talent niet van plan is om ook daadwerkelijk naar de Eredivisie te komen. Het Colombiaanse Antena 2 weet zondag namelijk te melden dat Cuesta waarschijnlijk voor een andere optie kiest.

De twintigjarige verdediger was volgens eerdere berichten uit het Zuid-Amerikaanse land nog voor zes miljoen euro op weg naar Amsterdam. Antena 2 meldt nu echter dat de jonge stopper van Atlético Nacional de voorkeur geeft aan een overstap naar een, niet nader genoemde, Belgische club.

Cuesta was in de afgelopen weken actief op het WK Onder-20 in Polen met zijn land, dat in de kwartfinales uiteindelijk het hoofd moest buigen voor de latere winnaar Oekraïne. De verdediger keerde daarna, na een korte vakantie, terug bij Atlético om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen en zich over zijn eigen toekomst te buigen.

De kans is klein dat Cuesta, die in zijn thuisland al ‘de nieuwe Davinson Sánchez’ wordt genoemd, nog lang bij zijn werkgever blijf, daar er dus de nodige belangstelling is. Het talent zou nu zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar de Belgische club, al zou de afronding van de overstap nog wel enkele weken op zich kunnen laten wachten.

Carlos Cuesta gaat definitief niet bij Ajax aan de slag. De ‘nieuwe Davindson Sánchez’ werd in de afgelopen maanden verschillende keren in verband gebracht met een verhuizing naar Amsterdam, maar heeft nu voor KRC Genk gekozen. De van Atlético Nacional overgenomen stopper heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij Blauw-Wit.