Studententeam start Europa League-avontuur: ‘Ze betalen gewoon contributie’

Het is nog geen maand geleden dat Chelsea met 4-1 van Arsenal won in de finale van de Europa League, maar een nieuwe editie van het toernooi staat alweer op het punt van beginnen. In de zogenaamde preliminary round van het tweede Europese clubtoernooi nemen clubs uit voetbaldwergen als San Marino, Andorra, Noord-Ierland, Gibraltar, de Faeröer Eilanden, Kosovo en Wales het tegen elkaar op en zelfs tussen deze onbekende clubs is er sprake van een vreemde eend in de bijt. Het elftal van Cardiff Metropolitan University FC bestaat namelijk volledig uit studenten en gaat donderdagavond ten koste van het Luxemburgse Progrès Niederkorn proberen om de volgende voorronde te bereiken.

Door Robin Bruggeman

De Universiteit van Cardiff wordt al sinds 1972 vertegenwoordigd door een voetbalelftal, maar Cardiff Met ontstond pas in zijn huidige vorm toen universiteitsteam UWIC in 2000 fuseerde met Cardiff Inter. Na een jarenlange tocht op en neer door de Welshe voetbalpiramide volgde in 2016 promotie naar de Welsh Premier League en kwam ook de droom van het spelen van Europees voetbal binnen handbereik. The Archers waren in de afgelopen seizoenen dan ook al een paar keer dicht bij dit ultieme doel, maar grepen uiteindelijk steeds net mis. Vorige maand was het echter wel raak toen in de finale van de play-offs na strafschoppen werd afgerekend met het hoger aangeslagen Bala Town, waarbij met name doelman Will Evans een heldenrol vervulde. Hij stopte drie strafschoppen in de penaltyreeks, waarna Eliot Evans de beslissende strafschop binnenschoot.

Plaatsing voor de eerste voorronde van de Europa League leverde Cardiff Met ruim twee ton aan prijzengeld op, maar de spelers zullen hier niet direct iets van terugzien. De studenten die voor hun universiteit spelen zijn allemaal amateurs en moeten zelfs het vaste jaarbedrag van 170 euro aan contributie betalen om deel te kunnen nemen aan het Europa League-avontuur van hun ploeg. Architect achter het succes van Cardiff Met is eenmalig Welsh international en oud-verdediger van onder meer Swansea City, Nottingham Forest en Bristol Rovers Christian Edwards, die de club als trainer en director of football van het vierde niveau van Wales naar de Premier League voerde. De 43-jarige oefenmeester heeft de afgelopen weken de handen vol gehad aan alle aandacht die de Europa League-deelname genereerde: “Het was gekkenhuis toen die laatste bal het net raakte. Er was opwinding, opluchting, het was geweldig voor alle betrokkenen. Sindsdien is het chaos, de telefoontjes en de e-mails blijven maar komen”, glimlacht hij in gesprek met de BBC.

ANYONE FOR A EUROPEAN TOUR?? pic.twitter.com/pOfc26He2V — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 19 mei 2019

‘We kunnen onze spelers niet betalen’

“Veel mensen begrijpen niet dat de spelers betalen om hier te mogen spelen. Niemand wordt gedwongen om hier te tekenen, ze spelen hier omdat ze de impliciete regels kennen. Ze weten voordat ze hierheen komen wat het betekent om hier te spelen. Ze zien de toegevoegde waarde van het krijgen van een opleiding en het sporten op een hoog niveau. Wij zorgen ervoor dat deze jonge mannen goede perspectieven krijgen wat betreft hun carrière en ze kunnen ook nog eens op een hoog niveau voetballen. Wij kunnen onze spelers niet betalen, maar we kunnen hen wel de kans bieden om Europees voetbal te spelen en dat maakt ons uniek”, legt Edwards uit. De successen op het voetbalveld zorgden in de laatste weken van het seizoen echter ook voor complicaties op educatief vlak: “Het grootste deel van het team bestaat uit postdoctorale studenten, die geen examens hebben maar wel opdrachten in moeten leveren. Een paar van de jongere jongens hadden nog wel examens, maar dat hebben ze allemaal goed gepland.”

“Daar verdienen ze de credits voor, omdat het eenvoudig zou zijn om je alleen maar op het voetbal te richten. Maar ze weten die goede balans vast te houden, ze weten dat de studie op de eerste plek komt en voetbal op de tweede”, looft hij zijn spelers. Na de kwalificatie voor de Europa League-voorrondes zat Cardiff Met enkele weken in spanning over wie de tegenstander zou worden. Met Prògres Niederkorn kregen zij op het eerste gezicht een van de zwaarst mogelijke lotingen, daar de Luxemburgers twee jaar geleden nog verantwoordelijk waren voor de verrassende uitschakeling van Rangers FC en vorig seizoen afrekenden met het Azerbeidzjaanse Gabala FK en het Hongaarse Budapest Honvéd voordat het Russische FC Ufa uiteindelijk te sterk bleek.

Voor Cardiff Met is een internationale trip bovendien een nieuwigheid, aangezien de verste voetbalbestemming voor het team tot nu toe het Schotse Stirling is: “We hebben als team nooit buiten het Verenigd Koninkrijk gespeeld, maar we zijn redelijk gewend aan het reizen en aan de overnachtingen in hotels als we in Noord-Wales moeten spelen. We zijn er klaar voor”, is aanvoerder Bradley Woolridge echter gedecideerd tegenover The Sun. Cardiff speelt zijn eerste wedstrijd uit en dat heeft voor gemengde gevoelens gezorgd in Wales: “Het kan nu zo zijn dat we terugkomen en dat het een enorm zware taak wordt om er thuis nog iets van te maken als het uit mis is gegaan, maar aan de andere kant wordt het een geweldige wedstrijd voor ons eigen publiek als we het uit wel goed hebben gedaan. In een ideale wereld hadden we de tweede wedstrijd uit gespeeld, zodat we in Luxemburg hadden kunnen blijven om het te vieren als we hadden gewonnen.”

5 days to go until we face Progrès, in Luxembourg... How's your Luxembourgish? ?????????????? Cael penwythnos da ?????????????? Have a nice weekend ????Schéine Weekend pic.twitter.com/pmiceDvS4L — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 22 juni 2019

‘Geen snoepreisje’

Hoewel het behalen van de Europa League al een prestatie op zich is, willen de studenten nu het zover is geen modderfiguur slaan in Luxemburg: “Het wordt geen snoepreisje. Voor ons is het waarschijnlijk de grootste wedstrijd die we ooit zullen spelen. Het gaat erom dat we ons nu zo goed mogelijk voorbereiden, het zou geweldig zijn als we doorgaan, maar dat wordt een moeilijke opgave. Voor de vrienden en familie die meegaan wordt het waarschijnlijk meer een lolletje dan voor ons. Zij hebben vijf dagen vrij genomen om daarheen te reizen. Voor ons is het letterlijk er twee dagen van tevoren heen vliegen, trainen, trainen en dan spelen op donderdag voordat we vrijdag weer terugvliegen. De focus ligt voorlopig totaal op het voetbal.”

Als Cardiff Met af weet te rekenen met de Luxemburgse opponent, lonkt in verder voorrondes mogelijk een nog mooiere trip. De winnaar van het tweeluik tussen Cardiff Met en Progrès zal het in de volgende ronde opnemen tegen het Ierse Cork City FC, waarna een ronde later een eventuele ontmoeting met het grote Rangers op Ibrox wacht. Voor Woolridge zou een dergelijke wedstrijd een droom die uitkomt vormen: “Het is ongelooflijk als je erover nadenkt dat we misschien in zulke stadions spelen als we doorgaan. Het zou kunnen dat we ingemaakt gaan worden door Progrès Niederkorn, maar ik heb niet het gevoel dat het onmogelijk is om een goed resultaat neer te zetten. Dat we zo ver zijn gekomen was, gezien al het harde werk van de afgelopen jaren, al een prestatie op zich. Het zou voor de universiteit, vrienden en familie geweldig zijn als we nog verder komen.”