Feyenoord maakt terugkeer Leroy Fer in De Kuip wereldkundig

Leroy Fer keert terug bij Feyenoord, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 29-jarige middenvelder was transfervrij na zijn recente vertrek bij Swansea City en trainde al mee bij de formatie van trainer Jaap Stam. Hij heeft voor één jaar getekend. De kersverse aanwinst heeft een verleden bij de Rotterdamse club. Hij speelde tussen 2007 en 2011 ook al in het shirt van Feyenoord, alvorens hij een contract tekende bij FC Twente.

Zijn verblijf in de Grolsch Veste bleef beperkt tot twee seizoenen. In 2013 volgde bij Norwich City zijn eerste avontuur buiten Nederland. Na een jaar bij the Canaries, waarmee Fer degradeerde, haalde Queens Park Rangers hem naar Londen. Ook hier moest de middenvelder vechten tegen degradatie, een scenario dat in zijn tweede seizoen ook realiteit werd. Na een jaar in de Championship ging Fer in op een aanbod van Swansea, maar ook met de club uit Wales was degradatie uiteindelijk niet te vermijden.

Na een seizoen op het tweede niveau besloten the Swans om de samenwerking niet voort te zetten, mede door aanhoudend blessureleed bij Fer. De bij Feyenoord teruggekeerde routinier kwam tijdens zijn buitenlandse avontuur tot 184 wedstrijden, waarin hij 22 keer scoorde. In zijn eerste periode in Rotterdam-Zuid schopte de elfvoudig international van Oranje het tot 125 wedstrijden (16 doelpunten) en stond hij in 2008 met de TOTO KNVB Beker in zijn handen.

Fer kwam enige tijd geleden in beeld, onder meer omdat Tonny Vilhena naar het Russische FK Krasnodar is verkast. Naar verluidt is met de lucratieve transfer een bedrag van negen miljoen euro gemoeid. Dit bedrag zal door technisch directeur Sjaak Troost waarschijnlijk grotendeels gebruikt worden om het vertrek van Vilhena, Robin van Persie en ook Jordy Clasie op te vangen. Clasie speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord en werd door Southampton eerder uitgeleend aan Club Brugge.

Fer toont zich op de clubsite van Feyenoord tevreden. "Feyenoord is de club waar ik groot ben geworden. Ik ben de club altijd blijven volgen en bij mijn terugkeer voelde ik ook weer meteen: mijn hart ligt hier. Ik ben heel erg blij om weer terug te zijn. Ik voel me sterker en fitter worden en ga alles op alles zetten om zo snel mogelijk weer terug op mijn oude niveau te zijn, om zo met Feyenoord, de spelers en de technische staf een mooi seizoen tegemoet te gaan."