Voorbereiding Ajax 2019/20: oefenwedstrijden, programma en transfers

Een overzicht van de voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen 2019/20 inclusief alle oefenwedstrijden, speeldata, trainingskampen en de start van de Eredivisie.

Na het succesvolle seizoen 2018/19 kijkt Ajax vooruit. De Amsterdammers wonnen de landstitel, de TOTO KNVB Beker en stonden op een haar na in de finale van de Champions League. Waar sommige internationals nog genieten van hun vakantie en anderen nog actief zijn op de Copa América of Afrika Cup, is voor de overgebleven Ajacieden de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen.

Het wordt een drukke en onzekere periode voor de spelers van Ajax en Ten Hag, die zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract tot medio 2022. Waar de trainer van de Amsterdammers voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA heeft gekozen, is het de vraag welke spelers dat voorbeeld zullen volgen. Na het succesvolle Champions League-seizoen zijn de ogen van de complete Europese top op Ajax gericht en is de kans groot dat de beste spelers worden weggekocht. Aan directeur spelerszaken Marc Overmars de zware taak om de juiste vervangers te vinden.

In aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de start van de competitie en de derde voorronde van de Champions League heeft de technische staf onder leiding van Erik ten Hag het oefenprogramma in elkaar gezet. Onderdeel van de voorbereiding zijn de trainingskampen naar De Lutte en Oostenrijk.

Programma voorbereiding Ajax

Spelers die geen interlandverplichtingen hebben zijn op vrijdag 21 juni begonnen aan hun voorbereiding. Spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Carel Eiting, Joël Veltman, Lisandro Magallán en de aankopen Kik Pierie, Kjell Scherpen en Lisandro Martínez hebben zich op De Toekomst gemeld.

Trainingskamp De Lutte : Zoals wel vaker meldt de selectie van Ajax zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Bloemenbeek in De Lutte, van maandag 24 juni tot en met zaterdag 29 juni. Deze trainingen zijn niet toegankelijk voor publiek, zo heeft de club laten weten. Tijdens dit trainingskamp oefende de ploeg van Ten Hag tegen Quick '20. Het eerste oefenduel werd met 2-11 gewonnen. Op 29 juni (12.00 uur) is Aalborg de tegenstander.

Trainingskamp Oostenrijk : Als meer spelers zijn teruggekeerd van hun vakantie vertrekt de Ajax-selectie op zaterdag 13 juli naar Oostenrijk. De regerend landskampioen slaat de tenten op in Bramberg. Tijdens deze trainingsweek worden er twee oefenwedstrijden afgewerkt. Op zondag 14 juli neemt Ajax het in Mittersill om 17.00 uur op tegen Medipol Basaksehir. Vier dagen later, op woensdag 18 juli, is om 18.00 uur in Saalfelden het Engelse Watford de tegenstander. Beide oefenduels worden live uitgezonden door Ziggo Sport. De wedstrijden zullen toegankelijk zijn voor publiek, in tegenstelling tot de trainingen.

Oefenprogramma Ajax

DATUM TEGENSTANDER AFTRAP LOCATIE UITSLAG 25 juni Quick '20 19.00 uur Oldenzaal 2-11 29 juni Aalborg 12.00 uur Oldenzaal 6 juli RSC Anderlecht 14.30 uur n.n.b. 14 juli Medipol Basaksehir 17.00 uur Mittersil 18 juli Watford 18.00 uur Saalfelden

Loting Champions League : Op 22 juli vindt in het Zwitserse Nyon de loting voor de derde voorronde van de Champions League plaats. Als kampioen van Nederland moet Ajax twee voorrondes zien te overleven op weg naar de groepsfase. Op 6 en 7 augustus vinden de heenwedstrijden plaats, op 13 augustus volgt de return. Op 5 augustus hoort Ajax tijdens de loting wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Als Ajax er niet in slaagt de voorrondes van de Champions League te overleven, plaatst het zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.

Het Eredivisie-programma van Ajax en PSV rond Europese speelrondes

Bekijk hier het Eredivisie-programma van Ajax rond de Europese wedstrijden van komend seizoen. Lees artikel

Open dag : De open dag van Ajax vindt dit jaar plaats op donderdag 25 juli. Over de invulling van de dag is nog niets bekend, maar de Amsterdammers melden dat de dag een ‘nóg rijkere invulling dan voorheen’ kent.

Johan Cruijff Schaal

Op zaterdag 27 juli vindt de jaarlijkse strijd om de Johan Cruijff Schaal plaats. In eerste instantie zou het duel op zondag 28 juli gespeeld worden, maar in verband met het programma van PSV in de tweede voorronde van de Champions League is de wedstrijd om de Nederlandse Supercup een dag vervroegd. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.00 uur.

Start Eredivisie

Het Eredivisie-seizoen 2019/20 gaat voor Ajax van start met een uitwedstrijd tegen Vitesse op zaterdag 3 augustus om 18.30 uur. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen volgt een week later op zaterdag 10 augustus om 18.30 uur tegen FC Emmen.

Bekijk hier het complete programma van de Eredivisie.

Transferactiviteit

Ajax slaagde erin om André Onana, Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne en Noussair Mazraoui met nieuwe contracten voor de club te behouden. Overmars hoopt Van de Beek ook aan boord te houden, maar nu Real Madrid zich voor hem heeft gemeld is het twijfelachtig of de Oranje-international in Amsterdam blijft. Frenkie de Jong is al verkocht aan Barcelona, terwijl Matthijs de Ligt op weg is naar Juventus. Mogelijk vertrekken David Neres en Hakim Ziyech ook nog.

Inkomende transfers





SPELER VORIGE CLUB TRANSFERSOM CONTRACT Kjell Scherpen FC Emmen onbekend 2023 Kik Pierie sc Heerenveen 5 miljoen euro* 2024 Lisandro Martínez Defense y Justicia 7 miljoen euro* 2023** Razvan Marin Standard Luik 12,5 miljoen euro 2024 Quincy Promes Sevilla 15,7 miljoen euro*** 2024 Bruno Varela Benfica gehuurd met optie 2020

*Transfersom is niet officieel naar buiten gebracht

**In het contract is een optie voor nog een seizoen opgenomen

***Transfersom kan via bonussen oplopen tot maximaal 17,2 miljoen euro

Uitgaande transfers





SPELER NIEUWE CLUB TRANSFERSOM CONTRACT Frenkie de Jong Barcelona 75 miljoen euro* 2024 Daley Sinkgraven Bayer Leverkusen 5 miljoen euro** 2023

*Transfersom kan via bonussen oplopen tot maximaal 86 miljoen euro

**Transfersom is niet bevestigd