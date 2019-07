Manchester City maakt gebruik van optie en haalt Angeliño weg bij PSV

Angeliño verlaat PSV na een seizoen en keert terug bij Manchester City, zo maakt PSV wereldkundig via de officiële kanalen. The Citizens hebben gebruik gemaakt van de terugkoopclausule van de Spaanse linksback, die het afgelopen seizoen een uitstekende indruk maakte in het Philips Stadion. Het vertrek van de 22-jarige verdediger is een flinke aderlating voor de Eindhovenaren. Hij lag nog tot medio 2023 vast en volgens het Eindhovens Dagblad is een transfersom van twaalf miljoen euro gemoeid met de overstap.

Angeliño werd bij het Nederlandse publiek bekend in het seizoen 2017/18 door zijn verhuurperiode bij NAC Breda. De linkervleugelverdediger imponeerde met zijn traptechniek, aanvallende spel en technische bagage. PSV had genoeg gezien en klopte aan bij Manchester City. De Engelse grootmacht was bereid om hem voor een relatief laag bedrag naar Eindhoven te laten gaan, met als voorwaarde dat er een terugkoopclausule in het contract zou worden opgenomen. Beide partijen kwamen vorig jaar derhalve tot een akkoord over een transfersom van iets meer dan vijf miljoen euro.

Hoe Angeliño in de Eredivisie het ongelijk van Pep Guardiola wist te bewijzen

Diverse Engelse media meldden de afgelopen dagen dat Manchester City Angeliño voor slechts zes miljoen euro kon oppikken in Eindhoven. Die verhalen worden ‘vanuit alle kampen met klem tegengesproken’ tegenover het Eindhovens Dagblad. De jeugdinternational veroverde het afgelopen seizoen al snel een basisplaats onder trainer Mark van Bommel. De transfer van Joshua Brenet naar TSG Hoffenheim werd zodoende probleemloos opgevangen.

Angeliño kan persoonlijk terugkijken op een goed seizoen. In de Eredivisie kwam hij 34 keer in actie en scoorde hij 1 keer. De back debuteerde in de Champions League en speelde alle zes de groepswedstrijden. Zijn goede spel bij PSV leverde hem een uitnodiging op voor Jong Spanje. De teller van de jeugdinternational in de Spaanse beloftenploeg staat inmiddels op twee duels. Komend seizoen gaat hij proberen een basisplaats te veroveren in de ploeg van manager Josep Guardiola.