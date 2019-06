PSV verlangt ook van Premier League-club ‘dubbelcijferig aantal miljoenen’

Gastón Pereiro lijkt PSV deze zomer te verlaten. De middenvelder is door zaakwaarnemer Paco Casal reeds aangeboden bij AC Milan, maar er zijn meer clubs die belangstelling tonen in de Uruguayaan. Volgens het Eindhovens Dagblad is onder meer Watford een van de geïnteresseerde clubs die Pereiro mogelijk gaat inlijven.

Volgens de lokale krant heeft de leiding van Watford al gesproken met Casal over een eventuele transfer. De Premier League-club heeft nog geen bod neergelegd bij PSV, dat voorlopig de ontwikkeling moet afwachten, zo klinkt het. De international, momenteel actief op de Copa America, mag deze zomer bij een goede prijs vertrekken van de Eindhovenaren.

Pereiro ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, maar dat betekent niet dat de club genoegen neemt met een laag bedrag. Volgens het Eindhovens Dagblad hoopt PSV nog op een ‘dubbelcijferig aantal miljoenen’. Pereiro kostte in 2015 zeven miljoen euro en PSV wil dat bedrag graag terugverdienen.

Journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldde dinsdagochtend dat AC Milan al een ontmoeting achter de rug heeft met Casal. PSV zou een bedrag van twintig miljoen euro verlangen voor Pereiro. In totaal speelde de aanvallende middenvelder 146 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 47 doelpunten en 21 assists.