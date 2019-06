Keeper plaatst ‘gigant’ Virgil van Dijk ver boven de rest van de defensie

Virgil van Dijk heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Liverpool. De verdediger werd verkozen tot Speler van het Seizoen in Engeland en pakte met the Reds de Champions League door in de finale Tottenham Hotspur met 0-2 te verslaan. Alisson Becker is onder de indruk van de kwaliteiten van zijn ploeggenoot bij Liverpool.

“Hij geeft de spelers en het gehele team zoveel vertrouwen”, zegt de 26-jarige doelman op de site van Liverpool. “Als je Virgil van Dijk, de gigant, op het veld hebt staan, schrikt dat de tegenstander misschien wel af. Voor mij is hij heel speciaal”, aldus Alisson, die Van Dijk omschrijft als een stopper met unieke kwaliteiten.

“Ik heb geweldige verdedigers voor me; Joel Matip, Joe Gomez, Dejan Lovren. Iedereen heeft het geweldig gedaan dit seizoen. Maar Virgil heeft iets speciaal. He is the big man”, vervolgt Alisson, die zich afgelopen zomer aansloot bij de Engelse topclub. De doelman heeft het naar zijn zin bij Liverpool, aangezien de omstandigheden ook 'top' zijn.

“Mijn verwachtingen van de club zijn uitgekomen. Ik ben blij hier te zijn. Een club met een geweldige technische staf, topspelers en topfans. Ik ben gewoon blij dat ik iedere dag op het veld mag staan en iedere wedstrijd mijn best mag doen voor mijn ploeggenoten, de fans, maar ook mijn familie. Ik probeer altijd alles te geven voor de club”, aldus Alisson.