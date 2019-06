Gerbrands presenteert ambitieus plan PSV: ‘Op weg naar de derde ster’

PSV wil over 4 jaar bij de beste 32 clubs van Europa horen. Die doelstelling heeft algemeen directeur Toon Gerbrands dinsdag gecommuniceerd tegenover diverse media. Het behalen van de doelstelling is volgens de club cruciaal met oog op de toekomst. “Dat doen wij altijd op onze eigen manier”, aldus de directeur van de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

Gerbrands presenteerde dinsdag op De Herdgang de toekomstvisie van PSV: Visie 2030. De Eindhovenaren willen een grotere speler in Europa worden en een plek bij de eerste 32 clubs is gewenst. “Dat heeft te maken met de Champions League tegen die tijd. In 2023 worden er allerlei keuzes gemaakt. Als je dan bij de eerste 32 clubs op de ranglijst zit, heb je grote kans dat je in de Champions League komt.”

Gerbrands merkt dat het verschil tussen Nederlandse en Europese topclubs alleen maar groter wordt. “We hebben ons er al lang bij neergelegd dat we dat verschil niet meer gaan overbruggen. Zelfs als wij ons budget zouden verdubbelen, ben je nog niet in de buurt van de grootste clubs. Die top-16 gaan wij niet aanvallen. Daar onder zitten onze kansen, in de subtop. We moeten proberen daar terecht te gaan komen. Voor een Nederlandse club zou dat mogelijk moeten zijn. We moeten daarvoor wel alle zeilen bijzetten.”

Volgens Gerbrands is PSV al goed op weg in Nederland. “We lopen er niet elke dag mee te koop, maar de helft van de landstitels in de 21ste eeuw zijn door ons gewonnen. Wij moeten als club op weg naar de derde ster op ons shirt. We hebben niet alles met geld kunnen winnen, maar door onze eigen keuzes en ons eigen beleid”, wordt Gerbrands geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA is PSV momenteel terug te vinden op de 41ste positie. Om bij de eerste 32 clubs te horen moeten Lazio, Valencia, Fiorentina, Club Brugge, VfL Wolfsburg, Olympiacos, Athletic Club, RSC Anderlecht en CSKA Moskou worden ingehaald. Ajax staat momenteel op de twintigste plaats. Bekijk hier de volledige ranglijst.