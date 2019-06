Luis Suárez spreekt wens uit: ‘Wie geniet nou niet van zulke spelers?’

Neymar wordt hevig gelinkt aan een vertrek bij Paris Saint-Germain. De 27-jarige aanvaller zou niet meer zo goed liggen bij de clubleiding, terwijl de Braziliaan zelf ook ongelukkig is in de Franse hoofdstad. Barcelona zou reeds een bod hebben neergelegd bij PSG. Luis Suárez ziet zijn voormalig ploeggenoot graag terugkeren bij de Catalanen.

Volgens Globo Esporte heeft Barcelona honderd miljoen euro geboden aan PSG. Eerstgenoemde grootmacht zou ook nog een of meerdere spelers naar Parijs wil laten vertrekken, zoals Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic of Samuel Umtiti. Suárez, die lang samenwerkte met Neymar bij Barcelona, ziet een hereniging wel zitten.

“Ik ben gezegend dat ik een van mijn beste jaren als profvoetballer bij Barcelona naast de beste ter wereld speelde, Lionel Messi, en de op één na beste, Neymar”, zegt de spits bij RAC 1. “Voor mij was het een van mijn mooiste momenten in mijn leven. We wonnen bijvoorbeeld de treble”, aldus Suárez, die Neymar graag naar Barcelona ziet komen.

“Wie geniet nou niet van spelers als Ney? Maar momenteel speelt hij bij PSG. Deze geruchten doen altijd de ronde, zeker tijdens een transferperiode”, aldus Suárez. Arturo Vidal, middenvelder van Barcelona, hoopt eveneens dat Neymar zich aansluit bij Barcelona. “Het zou fantastisch zijn”, zo stelt de Chileen, geciteerd door onder meer Goal.

“Het zou mooi zijn als hij zou willen terugkeren naar Barcelona. Hij heeft er alles gewonnen en iedereen houdt van hem daar”, aldus Vidal. Neymar speelde van 2013 tot 2017 in het Camp Nou. De Braziliaanse aanvaller kwam in totaal tot 186 wedstrijden voor de kampioen van Spanje, met 105 doelpunten en 76 assists als resultaat.