‘Miljoenenbezuiniging’ moet Vitesse ‘verder in balans brengen’

Valeri Oyf wil met een miljoenenbezuiniging de financiële huishouding bij Vitesse op orde krijgen, zo meldt de Gelderlander dinsdag. De 55-jarige grootaandeelhouder wil vooral snijden in de jeugdopleiding, de trainersstaf, de medische afdeling en het kantoorpersoneel om de begroting van Vitesse sluitend te krijgen.

Het budget voor de A-selectie, circa tien miljoen euro, blijft wel op peil. Het gat tussen inkomsten en kosten bedraagt op jaarbasis circa acht miljoen euro. De bezuinigingsoperatie moet Vitesse ‘vooral verder in balans brengen’, stelt Pascal van Wijk, sinds enkele maanden algemeen directeur. “Die opdracht is op financieel vlak in gezamenlijkheid bepaald. De uitgaven liggen structureel veel te hoog ten opzichte van de inkomsten. Dat is niet gezond.”

“De sportieve ambitie van Vitesse blijft ongewijzigd”, benadrukt Van Wijk. “We streven onveranderd naar Europees voetbal. Ook in het nieuwe seizoen. Maar uitspraken als een aanval op de top drie zijn onrealistisch. Die doe ik niet.” Van Wijk kan geen exacte cijfers over de bezuinigingen geven. Vitesse maakte over het boekjaar 2017/18 nog negen miljoen euro winst dankzij het winnen van de TOTO KNVB Beker, enkele lucratieve transfers en deelname aan de groepsfase van de Europa League.

“Het jaar 2017/18 was uitzonderlijk succesvol”, stelt Van Wijk. “Er worden nu zaken veranderd. Maar we grijpen niet rigoureus in.” Vitesse eindigde afgelopen seizoen als vijfde, maar een Europees ticket was niet haalbaar. In de play-offs om Europees voetbal bleek FC Utrecht te sterk.