Megatransfer lijkt een feit na bizar toneelstukje bij Madrileens restaurant

De media in Portugal en Spanje zijn ervan overtuigd: het beursgenoteerde Benfica zal dinsdag in een verplichte mededeling aan de beurs aankondigen dat Joao Félix de overstap naar Atlético Madrid zal maken. Benfica verzekerde maandag in een persbericht stellig dat er van onderhandelingen geen sprake waren en ontkende dat zaakwaarnemer Jorge Mendes een commissie van dertig procent zal krijgen bij een dergelijke transfer.

Maandag overdag deed het gerucht de ronde dat Mendes en Joao Félix in Madrid waren om een transfer af te ronden. Benfica ontkrachtte later de berichtgeving, maar het televisieprogramma El Chiringuito stond maandagavond bij een bekend restaurant in de Spaanse hoofdstad te wachten en legde op beeld vast hoe de aanvallende middenvelder het restaurant verliet en in een taxi stapte. De Portugees international weigerde om enkele vragen te beantwoorden.

João Félix e Jorge Mendes foram vistos em Madrid enquanto surgem rumores de uma transferência para o Atleti. pic.twitter.com/AG4q7MYfZg — B24 (@B24PT) 18 juni 2019

Mendes verliet enkele minuten later het restaurant en verzekerde aan de journalist dat hij niet met Joao Félix had gegeten, maar ‘met enkele vrienden’. Het toneelstukje heeft ervoor gezorgd dat de geruchten over een transfer van Joao Félix naar het Wanda Metropolitano alleen maar sterker zijn geworden. Atlético zal de volledige transferclausule van 120 miljoen euro betalen, nadat gesprekken met Benfica over een lagere transfersom op niets uitliepen.

In tegenstelling tot A Bola claimen Spaanse media dat Mendes een commissie van tien procent zal krijgen: twaalf miljoen euro. Joao Félix gaat zelf zes à zeven miljoen euro per jaar verdienen en zal daarmee alleen Diego Costa, Álvaro Morata en voorlopig Antoine Griezmann voor zich moeten dulden. Thomas Lemar, Koke en Saul Ñiguez zitten in een vergelijkbare salarisschaal.