‘PSV heeft met Angeliño-miljoenen viertal versterkingen in het vizier’

Angeliño staat op het punt om weer terug te keren bij Manchester City, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. The Citizens hebben bij het management van de Spaanse vleugelverdediger aangegeven dat ze hem graag terug willen kopen. PSV houdt volgens het regionale dagblad wel een stuk meer over aan zijn vertrek dan de in de Engelse media genoemde zes miljoen euro.

Manchester City had een terugkoopoptie in de overeenkomst met PSV opgenomen, die volgens de eerste berichten uit Engeland zes miljoen bedraagt. Zowel het Eindhovens Dagblad als De Telegraaf weet echter te melden dat de Eindhovenaren een bedrag van twaalf miljoen overhouden aan een vertrek van Angeliño naar Manchester City. Bij de kampioen van Engeland kan de Spaanse vleugelverdediger rekenen op een plaatsje in de A-selectie.

Het betekent wel dat PSV Angeliño moet laten gaan voor een aanzienlijk lager bedrag dan er bijvoorbeeld van een geïnteresseerde club als Paris Saint-Germain gevraagd had kunnen worden. Door de terugkoopoptie kon PSV de verdediger een jaar geleden echter wel voor een relatief bescheiden bedrag overnemen van Manchester City. The Citizens verlangden in eerste instantie tien miljoen, maar lieten Angeliño voor de helft vertrekken en namen een terugkoopoptie in de overeenkomst op.

Naast Angeliño vertrekt ook Daniel Schwaab deze zomer uit Eindhoven, terwijl men tevens rekening houdt met het vertrek van Steven Bergwijn en Hirving Lozano. Lyanco Vojnovic werd eerder al genoemd bij PSV, maar Torino laat hem volgens De Telegraaf niet voor minder dan tien miljoen gaan. Hetzelfde geldt voor Bruma van RB Leipzig, terwijl het de vraag is of Steven Berghuis (Feyenoord) en Diego Palacios (Aucas) haalbaar zijn. Door de naam van AZ-aanvaller Calvin Stengs is direct een streep gegaan bij PSV.