Curaçao start op Independence Park met nederlaag aan Gold Cup

Curaçao heeft zijn openingswedstrijd op de Gold Cup verloren van El Salvador. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini ging op Independence Park, in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, met 1-0 onderuit. Jamaica organiseert de Gold Cup dit jaar samen met de Verenigde Staten en Costa Rica.

Bicentini liet onder meer Eloy Room, Cuco Martina, Daryll Lachman, Leandro Bacuna, Elson Hooi en Charlison Benschop aan de aftrap verschijnen. De winnende treffer viel in de extra tijd van het eerste bedrijf. Op aangeven van Oscar Ceren maakte Nelson Bonilla met een schot in de verre hoek achter Room de enige treffer van de wedstrijd.

Curaçao kon daar in de eerste helft niet veel tegenover stellen. Ook na rust waren de betere kansen voor El Salvador. In het laatste half uur vielen Gino van Kessel en Jafar Arias in, maar ook het tweetal kon een nederlaag niet voorkomen. In 2017 plaatste Curaçao zich voor het eerst voor het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Destijds leed men drie nederlagen in de groepsfase.

Door de zege gaat El Salvador gedeeld aan de leiding in Groep C. Jamaica versloeg Honduras enkele uren later met 3-2. Curaçao en Honduras staan zaterdag tegenover elkaar.