FOX-analisten snappen niets van Makkelie: ‘Doet de ziel van het voetbal pijn’

Danny Makkelie vertolkte maandagavond een hoofdrol op het WK vrouwenvoetbal. De arbiter fungeerde als videoscheidsrechter (VAR) bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Nigeria, en baarde in de slotfase van de wedstrijd opzien door een strafschop van Frankrijk over te laten nemen. Die beslissing kan op weinig begrip rekenen van onder anderen Hedwiges Maduro.

Wendie Renard mocht in de slotfase aanleggen voor een strafschop, na een overtreding van Ngozi Ebere. De Franse verdediger schoot via de buitenkant van de paal naast, maar doordat de Nigeriaanse keepster te vroeg van de doellijn af was, mocht Renard op herkansing van Makkelie. Zij wist in tweede instantie wel te scoren, waardoor Frankrijk uiteindelijk met 1-0 zegevierde.

"Het is wel een regel, maar ik vond het eigenlijk schandalig", vertelt Maduro maandagavond bij FOX Sports. "Dan moet je dit toepassen bij negen van de tien penalty's. Het ging echt om vijf centimeter. Die speelster van Frankrijk schoot de bal ook nog eens naast, dus de keeper stopte de bal eigenlijk niet eens. Regels zijn regels, maar dan moet je het bij elke penalty doen."

Tafelgenoten Anouar Diba en David Endt zijn het volledig eens met Maduro. Diba, ex-speler van onder meer FC Twente en NAC Breda, stelt dat je 'zo bezig kunt blijven', terwijl Endt zelfs nog een stapje verder gaat: "Dit doet de ziel van het voetbal pijn", zo laat de journalist optekenen.