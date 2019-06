Zorgen in Marokko richting Afrika Cup: ‘Messi kan het ook niet alleen’

Aankomende vrijdag begint in Egypte de Afrika Cup. Marokko geldt als een van de favorieten voor de eindzege, maar de ploeg van bondscoach Hervé Renard heeft zijn topvorm nog lang niet bereikt. Anouar Diba stelt dat Marokko op dit moment simpelweg te afhankelijk is van Hakim Ziyech.

Ziyech heeft een fantastisch seizoen achter de rug met Ajax, waardoor de verwachtingen in Marokko enorm zijn. "Ik denk dat er bij Marokko te veel afhangt van Ziyech. Een fantastische speler, voor mij iemand die op dit moment overal naartoe zou kunnen. Maar niemand kan het alleen: Messi kan het ook niet alleen", vertelt Diba, ex-speler van onder meer NAC Breda en FC Twente en tegenwoordig in Qatar actief bij Al Kharitiyat Sports Club, maandagavond bij FOX Sports.

“Het maakt een groot verschil of Marokko met of zonder Ziyech speelt. De verdediging moet eerst goed gaan staan en dan denk ik dat ze ver kunnen komen", vervolgt Diba. Marokko kende een onstuimige voorbereiding op de Afrika Cup: oefenduels met Gambia en Zambia gingen afgelopen week verloren. "Ik denk dat het goed is dat ze nu twee oefenwedstrijden hebben verloren, zodat ze weer met beide benen op de grond staan."

Toch zijn de verwachtingen in eigen land onverminderd hoog, geeft Diba aan. "De mensen vinden dat Marokko sowieso de finale moet halen. Tijdens de laatste Afrika Cup hebben ze zonder Ziyech de kwartfinale kunnen halen. Men is ervan overtuigd dat Marokko de Afrika Cup toen had kunnen winnen als Ziyech erbij was geweest. Het WK was niet zo best, maar de mensen zien echt een ster in Ziyech en dat is hij in mijn ogen ook. Maar hij kan het niet alleen."