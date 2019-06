Makkelie pakt hoofdrol met discutabele beslissing tijdens Nigeria - Frankrijk

Frankrijk en Noorwegen hebben zich maandagavond op het WK voor vrouwen geplaatst voor de volgende ronde. Frankrijk leek op een doelpuntloos gelijkspel af te koersen tegen Nigeria, maar door ingrijpen van VAR Danny Makkelie kon het gastland alsnog zegevieren: 0-1. Noorwegen won tegelijkertijd met 1-2 van Zuid-Korea en gaat als nummer twee door. Nigeria moet afwachten of het land bij de vier beste nummers drie gaat behoren.

Nigeria – Frankrijk 0-1

Frankrijk was in de eerste helft de sterkere partij, maar les Bleus konden het overwicht niet omzetten in doelpunten. Het duel stond bol van de overtredingen, maar de neutrale kijker werd nauwelijks verwend met scoringskansen. Frankrijk kon ook in de tweede helft geen potten breken, maar tien minuten voor tijd kon men alsnog toeslaan.

Ngozi Ebere beging volgens Makkelie een overtreding in het strafschopgebied. Melissa Borjas, scheidsrechter van dienst, besloot vervolgens de tweede geel te geven aan de verdediger, waarna Wendie Renard mocht aanleggen. De verdediger miste, maar doelvrouw Chiamaka Nnadozie bewoog te vroeg van de doellijn, aldus Makkelie. De strafschop werd weer overgenomen en dit keer was Renard wel trefzeker: 0-1.

Zuid-Korea – Noorwegen 1-2

De Noren beleefden een droomstart via een benutte penalty. Maria Thorisdottir werd volgens de arbitrage op hardhandige wijze naar de grond gehaald, waarna Caroline Hansen vanaf elf meter mocht toeslaan. De middenveldster faalde niet en zette haar ploeg op 0-1. Vlak na de thee wist Noorwegen wederom vanaf elf meter te scoren.

Isabell Herlovsen bleef rustig en maakte de bevrijdende 0-2. Zuid-Korea bleef echter knokken en kwam een kwartier voor tijd met de aansluitingstreffer. Min-Ji Yeo rondde een fraaie aanval goed af en gaf haar ploeg nog hoop. Na negentig minuten spelen stond het echter nog steeds 1-2, waardoor Zuid-Korea met nul punten uit drie duels is uitgeschakeld op het WK.