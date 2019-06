Ongrijpbare Marco Richter bezorgt Rasmus Kristensen zeer nare avond

Duitsland is op zeer overtuigende wijze begonnen aan het EK Onder-21 in Italië. De titelverdediger had maandagavond in zijn openingswedstrijd in Groep B geen kind aan Denemarken en liep dankzij een ongrijpbare Marco Richter uiteindelijk uit naar een eenvoudige overwinning: 3-1. De vleugelspits van FC Augsburg was voortdurend een plaag voor de Deense defensie en was uiteindelijk betrokken bij alle doelpunten van Duitsland.

Rasmus Kristensen begon bij Denemarken in de basis, maar de normaliter zo aanvalslustige rechtsback van Ajax moest zich vooral beperken tot verdedigen. Hij stond op papier tegenover Richter, maar doordat de Duitser op links een vrije rol had, had Kristensen het lastig. Duitsland nam het heft vrij snel in handen en kreeg na ruim een kwartier ook de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd. Levin Öztunali bracht de bal na een individuele actie laag in de zestien van Denemarken, waarna Richter rakelings naast schoot.

De Duitsers zochten geduldig naar een opening in de defensie van Denemarken en wisten in de 27ste minuut uiteindelijk verdiend op voorsprong te komen. Maximilian Eggestein legde de bal in het strafschopgebied neer voor Richter, waarna de uitblinker aan Duitse zijde met een laag schot de verre hoek vond: 1-0. Het elftal van bondscoach Stefan Kuntz bleef daarna domineren en was slag van rust ook nog dicht bij een tweede treffer: een afstandsknal van Luca Waldschmidt werd uit de hoek gedoken door doelman Daniel Iversen.

Kort na de onderbreking wist Duitsland zijn voordelige marge alsnog te verdubbelen. Mads Pedersen ging op kolderieke wijze in de fout, waarna Richter op het Deense doel kon afstormen. De vleugelspits kapte in het strafschopgebied nog een Deense verdediger uit, alvorens hij raak schoot in de korte hoek: 2-0. Kort erna was Richter bijna goed voor een assist: nadat hij Kristensen van zich af had geschud wist hij Benjamin Henrichs te bereiken, maar die schoot vervolgens op Iversen.

In minuut 65 wist Richter alsnog een assist op zijn naam te schrijven. De smaakmaker wist na een razendsnelle counter Waldschmidt in de diepe te bereiken, waarna de spits oog in oog met Iversen met een subtiel lobje afrondde: 3-0. Kort erna kreeg Richter een publiekswissel, waarna Denemarken nog wat terug kon doen via Robert Skov. De aanvaller benutte een strafschop, nadat een voorzet van Kristensen met de hand beroerd was door verdediger Timo Baumgartl.