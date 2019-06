Éver Banega staat voor spectaculaire transfer

West Ham United heeft een eerste bod van Manchester United op Issa Diop van tafel geveegd. De Franse verdediger wil zelf graag de overstap naar Manchester maken, maar the Hammers zijn niet van plan mee te werken. (TF1)

De Turkse topclub gaat vijf miljoen euro betalen aan Sevilla om de middenvelder in te lijven.

Kristyan Dimitrov vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Eredivisie. De Bulgaarse verdediger van Botev Plovdiv, de nieuwe club van Zeljko Petrovic, wordt begeerd door een 'onbekende Nederlandse club', naar verluidt FC Utrecht of ADO Den Haag. (Topsport)