Toptransfer voorlopig ‘fake news’: ‘Wij herhalen: compleet onjuist, absurd’

Benfica ontkent dat João Félix op het punt staat te vertrekken naar Atlético Madrid. Verschillende media in Portugal meldden maandag dat de negentienjarige aanvaller in Madrid was om de overgang naar los Colchoneros af te ronden. Benfica ontkent echter dat er een akkoord ligt met de Spaanse topclub en wijst naar de ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro.

Onder meer Record en A Bola stelden dat het felbegeerde toptalent op het punt stond om zich te verbinden aan Atlético. De Spaanse club had geen akkoord met Benfica gevonden, waardoor men 120 miljoen euro zou moeten betalen om de jongeling over te nemen. Maandagavond verduidelijkt Benfica de stand van zaken via de officiële kanalen.

“Gezien de berichten van de afgelopen uren wil Benfica duidelijk maken dat het absoluut niet klopt dat er sprake is van onderhandelingen inzake een mogelijke transfer van João Félix. De omstandigheden voor een transfer zijn bekend, namelijk 120 miljoen euro als afkoopclausule”, aldus Benfica, waarna de club een verhaal van A Bola afdoet als complete onzin. De Portugese krant stelde dat zaakwaarnemer Jorge Mendes dertig procent commissie zou krijgen.

“Dit verhaal verdient het om verworpen te worden. Het verhaal van dertig procent commissie, dat om onduidelijke redenen in A Bola werd gemeld, is fake news", aldus de grootmacht uit Portugal. "Wij herhalen: dit is compleet onjuist, absurd. Het verhaal heeft de intentie om de reputatie en waardigheid van Benfica onderuit te halen.”

Mocht Atlético daadwerkelijk 120 miljoen euro overmaken, dan is het de duurste inkomende transfer ooit voor de topclub. Een overgang naar het geïnteresseerde Manchester City is overigens naar verluidt ook nog niet helemaal uitgesloten, al lijkt de Engelse topclub inmiddels wel achter de feiten aan te lopen. Félix zou overtuigd zijn door het sportieve project dat Atlético en trainer Diego Simeone hem hebben voorgelegd.