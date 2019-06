‘Robert Maaskant keert als trainer terug in de Eredivisie’

Robert Maaskant keert als trainer terug in de Eredivisie, zo verzekert De Limburger maandagavond. Volgens de regionale krant wordt de vijftigjarige oefenmeester dinsdagmiddag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van VVV-Venlo. Maaskant wordt bij VVV de opvolger van Maurice Steijn, die vertrokken is naar Al-Wahda.

Maaskant komt over van Almere City, waar hij sinds afgelopen maart als technisch directeur werkzaam was. Hij tekende destijds een contract tot de zomer van 2020 bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar laat Almere nu alweer achter zich. Het is onbekend voor hoelang Maaskant gaat tekenen bij VVV; Raymond Ligbrets volgt de flamboyante oefenmeester als assistent naar De Koel.

Maaskant zal bij VVV de opvolger worden van Steijn. Laatstgenoemde maakte onlangs de overstap naar Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Jurgen Streppel was aanvankelijk topkandidaat om Steijn op te volgen, maar nadat hij voor Al Jazeera koos, schakelde VVV direct over naar Maaskant.

De oud-verdediger was eerder in de Eredivisie als trainer actief bij Go Ahead Eagles, NAC Breda, FC Groningen, RBC Roosendaal en Willem II. Hij verdween na zijn vertrek bij Go Ahead in 2016 enige tijd uit de voetballerij, voordat hij afgelopen maart als technisch directeur neerstreek bij Almere City. Zijn dienstverband in het Yanmar Stadion blijft dus beperkt tot enkele maanden.