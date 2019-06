Maandag, 17 Juni 2019

Manchester City kan al voor zes miljoen toeslaan bij PSV

Olympique Marseille is de laatste die zich mengt in de strijd om José Salomón Rondón. Newcastle United huurde de spits afgelopen seizoen van West Bromwich Albion en hoopt hem definitief over te nemen, terwijl ook Fenerbahçe en West Ham United geïnteresseerd zijn. (La Provence)

De overgang van Rade Krunic naar AC Milan lijkt in kannen en kruiken. Empoli heeft ingestemd met een transfersom van acht miljoen euro, waardoor de middenvelder dinsdag medisch gekeurd zal worden in Milaan. (Milan News)

Manchester City denkt erover na om Angeliño terug te halen en hoeft in tegenstelling tot eerdere berichten geen twaalf miljoen euro te betalen. De hoogte van de terugkoopclausule die vorig jaar met PSV werd overeengekomen bedraagt namelijk slechts zes miljoen. (The Telegraph)

De toekomst van Dani Ceballos lijkt in Sevilla te liggen. Zowel Real Betis als Sevilla wil de middenvelder graag overnemen van Real Madrid, waar hij niet meer in de plannen van trainer Zinédine Zidane voorkomt. (AS)

Martell Taylor-Crossdale staat op het punt om transfervrij de overstap naar Duitsland te maken. De jonge aanvaller van Chelsea arriveert op korte termijn bij TSG 1899 Hoffenheim voor de medische keuring. (Sky Deutschland)