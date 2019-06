FC Emmen lijft topscorer van Wisla Kraków in: ‘De Eredivisie spreekt me aan’

Marko Kolar is de nieuwe spits van FC Emmen. De Drentenaren bevestigen maandagmiddag via de officiële kanalen dat de 24-jarige aanvaller een contract voor twee seizoenen heeft getekend. In de overeenkomst is bovendien de optie voor een derde jaar opgenomen.

Kolar komt over van Wisla Kraków, waar hij afgelopen seizoen met 12 doelpunten in 26 competitiewedstrijden de clubtopscorer was. De Kroaat was sinds 2017 actief in Polen en stond daarvoor onder contract bij clubs als Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva en Inter Zapresic.

“De Nederlandse competitie spreekt me aan, net als het verhaal van FC Emmen. Ik kijk ernaar uit om in een vol stadion met doelpunten en assists belangrijk te zijn voor de club”, laat Kolar, die uitkijkt naar zijn debuut bij Emmen, weten in een korte reactie.