Totti geeft schop na: ‘Ik zou een speler van Ajax hebben gehaald’

Als het aan Francesco Totti had gelegen, dan droeg Hakim Ziyech nu het shirt van AS Roma. Dit blijkt uit de persconferentie die de clubicoon maandag gaf bij zijn plotselinge afscheid, zonder dat de naam van Ziyech daadwerkelijk werd genoemd. Bronnen dicht bij de club melden echter dat Totti het wel degelijk over de Ajacied heeft. De oud-aanvoerder, die de afgelopen twee jaar als directielid fungeerde, kan zich niet langer vinden in het beleid van de Serie A-club en voelt zich onder de huidige eigenaar James Pallotta niet langer gewenst in het Stadio Olimpico.

Totti opperde herhaaldelijk de naam van de Ajax-middenvelder. De overige directieleden zagen echter meer heil in de komst van Javier Pastore, die uiteindelijk voor ongeveer 25 miljoen euro werd overgenomen van Paris Saint-Germain. “Ik noem geen namen, uit respect”, wordt de vertrokken bestuurder tijdens het persmoment geciteerd door diverse Italiaanse media. “Ik kwam net terug van vakantie, toen ik door de clubleiding gevraagd werd naar mijn mening over een bepaalde speler. Daarop antwoordde ik dat die speler (Pastore, red.) op dit moment niet goed zou zijn voor AS Roma.”

“Eusebio Di Francesco (toenmalig trainer van AS Roma, red.) speelde in een 4-3-3-systeem. Maar deze speler past niet in dat systeem en had in zijn carrière al duizenden blessures gehad. Dus ik gaf mijn mening: we moesten een andere speler halen”, voegt Totti daaraan toe. Zijn advies werd in de wind geslagen, want de door hem negatief beoordeelde Pastore werd verkozen boven Ziyech. De Romeinse club haalde in de persoon van Justin Kluivert wel een andere speler op bij Ajax.

Totti is een groot bewonderaar van Ziyech en baalt er nog steeds van plan dat zijn suggestie nooit serieus is overwogen. “Ik zou een speler van Ajax hebben gehaald. De andere directeuren zeiden dat ik altijd zeurde, dat ik problemen veroorzaakte, terwijl zij degenen waren die mij om mijn mening vroegen. Ik had inderdaad een andere keuze gemaakt, maar ik weet zeker dat hij de juiste keuze was geweest.”