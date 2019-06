‘PSV geeft Obispo kans om op huurbasis Eredivisie-ervaring op te doen’

Armando Obispo lijkt PSV deze zomer op tijdelijke basis te gaan verlaten. Het Eindhovens Dagblad en de Gelderlander melden maandagmiddag dat de twintigjarige verdediger aankomend seizoen waarschijnlijk verhuurd zal worden aan competitiegenoot Vitesse.

De twee regionale media verzekeren dat de transfer nog niet helemaal definitief is. Obispo moet nog medisch gekeurd worden in Arnhem, waarna de verdere formaliteiten zullen worden afgewikkeld. Vitesse troeft met de tijdelijke komst van de stopper een aantal concurrenten af, aangezien er veel belangstelling was voor de jonge verdediger.

Obispo viel het afgelopen seizoen door een regelwijziging in de Keuken Kampioen Divisie een beetje tussen wal en schip in. Doordat hij vaak bij de hoofdmacht nodig was als reserve, mocht hij later in de speelronde niet meer namens Jong PSV op het tweede niveau spelen. De verdediger krijgt nu in dienst van Vitesse echter wel de kans om Eredivisie-ervaring op te doen.

De Arnhemmers zijn naar verluidt ‘een club op het niveau waar PSV hem graag aan het werk zal zien’. De kans is dan ook groot dat Obispo snel terugkeert naar Eindhoven als hij een goede indruk maakt in dienst van Vitesse. De centrale verdediger ligt nog tot medio 2021 vast bij de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen.