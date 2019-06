‘Een complete aanfluiting op die positie, dit is Ajax, geen NEC of Willem II’

Daley Sinkgraven gaat Ajax verlaten voor Bayer Leverkusen voor een bedrag van circa vijf miljoen euro. De middenvelder streek in januari 2015 neer in Amsterdam, maar kon nimmer een onuitwisbare indruk achterlaten. Peter Bosz was echter zeer gecharmeerd van de Drent. De ex-trainer van Ajax zag specifieke kwaliteiten in Sinkgraven en schoolde hem om tot linksback. Nu wordt de coach van Bayer Leverkusen herenigd met zijn voormalig protegé en beëindigt hij zodoende het, mede door blessureleed, mislukte huwelijk tussen Sinkgraven en Ajax.

Door Tim Siekman

Frank de Boer wilde Sinkgraven in de zomer van 2014 al naar Amsterdam halen, maar de trainer moest nog een halfjaar wachten voordat hij zijn gewenste versterking binnen had. De in Assen geboren middenvelder, die in 2006 via Alcides uit Meppel bij sc Heerenveen terecht was gekomen, werd al vroeg gezien als een typische Ajax-speler. Een sierlijke voetballer met technische kwaliteiten die op de eerste meters erg rap was. Bij Heerenveen bleef de zoon van oud-prof Harry Sinkgraven zich sterk ontwikkelen, zag ook Marco van Basten, die hem overhevelde naar de hoofdmacht van de Friese club. In januari 2014 maakte hij zijn competitiedebuut voor Heerenveen in het duel met Roda JC Kerkrade (2-2).

Een jaar later had Sinkgraven zijn transfer naar Ajax te pakken. “Eindelijk. Ik ben hartstikke blij”, zo reageerde Sinkgraven bij FOX Sports. “Nu ga ik enorm mijn best doen bij Ajax. Ik ga voor een plek op het middenveld en ik wil me per direct laten zien.” De Boer was blij met de winteraanwinst. “Sinkgraven is een groot talent die al een zeer volwassen indruk maakt op zijn leeftijd”, aldus de trainer bij Ajax TV. “Hij is een linkspoot, een echte Ajax-speler, die hopelijk een mooie toekomst tegemoet gaat. Hij moet zich richten op de positie van aanvallende middenvelder, maar hij kan ook in een Lasse Schöne-rol aan de zijkant spelen.”

'Het ging aan me knagen'

De aankoop van circa zeven miljoen euro wist zijn belofte nooit echt waar te maken. Onder De Boer was Sinkgraven op vrijwel elke positie terug te vinden, maar groeide hij nergens uit tot een onmisbare schakel. De middenvelder belandde steeds vaker op de bank, ook door blessures aan onder meer zijn voet, enkel en knie. Mede door een fout van Sinkgraven tijdens het duel met Rapid Wien in de voorrondes van de Champions League (2-3) werd Ajax uitgeschakeld, terwijl het niet lang daarna in het Europa League-duel met Celtic misging bij Sinkgraven door een tegendoelpunt in te luidden. Sinkgraven kreeg met veel kritiek te maken, volgens de hoofdpersoon zelf ten overvloede.

“Het was alsof ik in mijn eentje verantwoordelijk was voor het feit dat we die twee belangrijke wedstrijden niet wonnen", blikte Sinkgraven terug in gesprek met Voetbal International. “Ik ben me bewust van de fouten die ik maak. Maar dit ging een beetje te ver in mijn ogen. (...) Ik kan kritiek goed plaatsen, maar de heftigheid ervan overviel me een beetje. In die periode heb ik geleerd afstand te nemen van wat er in de pers en op social media allemaal wordt geroepen. Toen ik net bij Ajax was volgde ik alles in de media op de voet. Daar ben ik mee gestopt. Het ging aan me knagen en dat is niet goed."

De Boer plaatste de door blessures geteisterde Sinkgraven steeds vaker buiten zijn basisopstelling. De oefenmeester erkende dat Sinkgraven het lastig had bij de Amsterdammers. “De druk van Ajax is door hem misschien onderschat, misschien speelt zijn prijskaartje mee”, zo stelde De Boer bij de NOS. “Hij is dit seizoen heel goed begonnen, heeft fantastisch gespeeld tegen Feyenoord in beker, op tien.” De trainer zag dat Sinkgraven na zijn blessureleed is 'gaan kwakkelen', iets wat volgens de coach heeft geknaagd aan het vertrouwen van de middenvelder. “Daar moet hij nu overheen. Zo'n speler kan het verschil maken om iets te creëren vanuit het middenveld.”

'Ik denk dat hij als linksback de absolute wereldtop kan halen'

Na vier titels besloot De Boer Ajax in 2016 te verlaten. Peter Bosz nam het roer over en zag een nieuwe rol weggelegd voor Sinkgraven als linksback. Afgelopen februari, toen Bosz al in dienst was bij Bayer Leverkusen, verdedigde hij zijn keuze om Sinkgraven als linkervleugelverdediger in te zetten. “Voor mij was Daley een openbaring. Hij heeft geweldig gespeeld in de tijd dat ik trainer van Ajax was. Lasse Schöne was heel belangrijk op zes, Daley minstens zo belangrijk op de linksbackpositie”, aldus de trainer bij Inside Ajax. Bosz begreep dat Sinkgraven met Nicolás Tagliafico een geduchte concurrent had. “Als ik hem was zou ik niet teruggaan naar het middenveld. Ik denk dat hij als linksback de absolute wereldtop kan halen.”

Bosz was fan van Sinkgraven als linksback en zette hem altijd in de basis als hij niet was uitgeschakeld door een kwetsuur. Door blessureleed moest hij vaak duels missen, zoals de slotfase van het seizoen 2016/17. Waar de ploeggenoten van Sinkgraven streden in de halve finale én eindstrijd van de Europa League, kampte de Assenaar met zijn zoveelste blessure. Daarnaast kon Sinkgraven, als hij fit was, niet iedereen overtuigen. Na de nipte 1-0 zege tegen Standard Luik in de groepsfase was onder anderen René van der Gijp zeer kritisch bij Veronica Inside. “Dan kan die Bosz zeggen dat het niet zo is, maar die Sinkgraven heeft helemaal niks van een linksback. Maar dan ook helemaal niks. Dat is een complete aanfluiting op die positie. Dit is Ajax, geen NEC of Willem II.”

Johan Derksen moest later in gesprek met RTV Drenthe concluderen dat Sinkgraven geen succes is gebleken voor Ajax. De oud-voetballer vond de aankoop van de Amsterdammers in 2015 niet zo gek. “Dat klonk heel logisch, want die jongen was daaraan toe. Hij was toen een van de leukste talenten in Nederland. Maar bij Heerenveen mag je winnen en is niemand in paniek. Bij Ajax moet je juist winnen en dat geeft een druk waar veel spelers niet tegen bestand zijn", aldus Derksen. "Daarbij had Sinkgraven het nadeel dat hij linksback speelde, terwijl hij eigenlijk geen linksback was. En hij was eigenlijk ook geen linkermiddenvelder en ook geen linksbuiten.”

'De beste? We zullen zien'

Sinkgraven kampte aan het begin van afgelopen seizoen met een knieblessure die hem tot december aan de kant hield. Sindsdien maakte trainer Erik ten Hag met enige regelmaat gebruik van de verdediger annex middenvelder, maar Sinkgraven kon zich niet bij de eerste elf namen knokken. Tagliafico, in januari 2018 overgekomen van Independiente, bleek een gouden greep en werd een zeer gewaardeerde kracht onder Ten Hag. Daarnaast maakte Ajax onlangs de komst van de 21-jarige Lisandro Martínez van Defensa y Justicia bekend, waardoor de trainer nog meer opties achterin heeft.

Een van de laatste hoogtepunten tijdens het dienstverband bij Ajax voor Sinkgraven waren zijn optredens in de cruciale fase van de Champions League. In de return van de kwartfinale tegen Juventus moest Sinkgraven invallen vanwege een blessure bij Noussair Mazraoui en volgens velen hield de vleugelverdediger zich goed staande. Met de invalbeurt werd Sinkgraven de eerst Drent ooit in de kwartfinale van het miljardenbal. Vader Harry was trots. “Als je kijkt naar alle pech die hij gehad heeft en alle tijd die hij in zichzelf heeft geïnvesteerd, dan is het fantastisch dat hij op zo'n podium weer kan acteren”, aldus de vader bij RTV Drenthe over zijn zoon, die ook nog in de halve finale tegen Tottenham Hotspur even in actie kwam.

Sinkgraven wist echter dat hij weinig perspectief op speeltijd had in Amsterdam, daar onder anderen Tagliafico heeft beloofd nog een jaar te blijven en het middenveld van Ajax goed bezet is. Bosz blijkt de reddende engel voor Sinkgraven, die na zijn seizoen met de ervaren trainer zich weer wilde richten op een plek op het middenveld. Bij die Werkself lijkt Sinkgraven zich echter weer te mogen focussen op de linksbackpositie, de plek waar de 23-jarige linkspoot volgens Bosz de top kan halen. “Dat zijn hele mooie woorden. Ik weet niet of ik nooit meer op het middenveld wil spelen. Op het middenveld liggen mijn kwaliteiten”, reageerde Sinkgraven. “Bij Ajax heb je veel de bal en kan je als linksback veel aanvallen, maar dat is natuurlijk niet overal zo. De beste back van de wereld worden? We zullen zien.”