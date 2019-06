Ajax incasseert enkele miljoenen met verkoop Daley Sinkgraven

Daley Sinkgraven gaat spelen voor Bayer Leverkusen, zo melden de Duitsers maandagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige linksback annex middenvelder verkast voor naar verluidt circa vijf miljoen euro en heeft een vierjarig contract getekend bij die Werkself. Sinkgraven treft in Duitsland goede bekende Peter Bosz, die in het seizoen 2016/17 de leiding had bij Ajax.

Sinkgraven sloot zich in januari 2015 aan bij Ajax, dat circa zeven miljoen euro betaalde aan sc Heerenveen. Onder toenmalig trainer Frank de Boer werd Sinkgraven vooral gezien als middenvelder, maar onder Bosz werd hij omgeturnd tot linkervleugelverdediger. Bosz zei afgelopen februari nog dat de voormalig jeugdinternational als linksback de absolute wereldtop kan bereiken.

Sinkgraven kampte gedurende zijn tijd in Amsterdam met veel blessureleed. De vleugelverdediger, die door de aanwezigheid van onder anderen Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez weinig perspectief had bij Ajax, kwam in vierenhalf jaar niet verder dan 86 duels voor de landskampioen. Sinkgraven lag nog tot volgend jaar zomer vast in de Johan Cruijff ArenA, maar de Duitse club heeft dus besloten dit contract af te kopen.

“Daley Sinkgraven is een technisch zeer begaafde speler. Met zijn spelintelligentie en voetballende kwaliteiten past hij goed in ons team. Bovendien kent Daley de spelopvatting van onze trainer Peter Bosz al, aangezien ze samen succesvol hebben samengewerkt bij Ajax”, laat technisch directeur Simon Rolfes optekenen. Sinkgraven omschrijft zijn overstap als een ‘spannende en motiverende kans om voor een Duitse topclub te spelen’: “Leverkusen is al jarenlang een van de beste clubs van de Bundesliga. Ik kijk uit naar deze competitie en natuurlijk naar deelname aan de Champions League.”