Jonge aanvaller laat Ajax achter zich voor het ‘Arnaut Groeneveld-proces’

Venitchio Sint verruilt Ajax deze zomer voor NEC, zo bevestigt hij in gesprek met Ajax Showtime. De achttienjarige aanvaller speelde afgelopen seizoen in de Onder-19 van de Amsterdammers, maar was daar niet altijd een vaste waarde. Om die reden stelt Sint dat het voor zijn ontwikkeling de beste keuze is om Ajax na negen jaar te verlaten.

“Ik denk dat het voor mij beter is om de stap te maken om zo ergens het eerste te bereiken en mezelf te ontwikkelen tot een betere speler. Dit seizoen ben ik aan veel minder speelminuten gekomen dan in de jaren die ik ervoor bij Ajax heb gespeeld. Dat is de reden waarom ik vertrek”, geeft Sint te kennen. De aanvaller had bij Ajax kunnen blijven, maar koos desondanks voor een nieuwe uitdaging.

“Het is een keuze van Ajax en mij geweest. Tijdens het eindgesprek zeiden ze dat een stap naar een andere club voor mij het beste zou zijn”, stelt de aanvaller, die zijn nog prille loopbaan vervolgt bij NEC. In Nijmegen sluit hij in eerste instantie aan bij de Onder-19. Sint neemt een voorbeeld aan Arnaut Danjuma Groeneveld, die in 2016 een stap terug deed door van PSV naar NEC te vertrekken. Na twee jaar in Nijmegen verdiende hij een transfer naar Club Brugge. “Het Arnaut Groeneveld-proces. Dat is het doel en daar gaan we voor. Dat hebben ze mij voor geschetst.”

Sint baalt niet echt van zijn vertrek bij Ajax, waar hij sinds 2010 in de jeugdopleiding speelde. “In het begin wel een klein beetje, maar daarna is het snel weggevaagd uit mijn hoofd. Ik dacht meer aan mezelf dan aan wat andere mensen denken of vinden. Ik heb veel geleerd, veel mooie trips gemaakt en door Ajax heb ik ook het Nederlands elftal gehaald. Ik heb me ontwikkeld als voetballer en daar ben ik Ajax dankbaar voor. Ik ben blij dat ik bij een club als Ajax heb mogen voetballen, dat blijft me altijd bij.”